あの松阪牛など「三重の味自慢」な約８０商品を 「お客様送料負担なし」で販売中！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「三重の味自慢」では、対象の商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を１１月末まで開催中です。

「三重の味自慢」は、ＪＡ全農みえが運営するショップで、「美し国」三重より人と自然にやさしい農畜産物とおいしい食卓の時間をお届けしています。キャンペーン期間中は、対象商品８０点以上を「お客様送料負担なし」で購入することができます。

今回のキャンペーンでは、高級和牛として有名な「松阪牛」も特別価格でご購入いただけます。松阪牛は三重が世界に誇る銘柄牛で、その味のすばらしさから「肉の芸術品」として賞賛を得ています。美味しさの秘密の一つは甘くコクがある上品な香りです。また、松阪牛の脂は他の和牛と比べても融点が低いため、舌ざわりが良く、とろけるような食感となっています。

松阪牛ページＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/e3000/

また、「三重の味自慢」では、松阪牛やこの時期の旬の果物「柿」「みかん」をはじめ、三重県の特産品である「伊勢茶」、カレーやハムなどの加工品など、三重県の味自慢を取り揃えています。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c4501

対象商品（一部抜粋）

〇マルゴみかん（極早生） 秀品 約５ｋｇ Ｓサイズ ＪＡ伊勢

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4501-20FU-ENG-805414/

マルゴみかんは、さっぱりとした甘さで食べやすさが特徴のみかんです。

〇松阪牛ハンバーグ デミグラスソース

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4501-65KA-SEI-Y11012/

日本三大和牛の１つとして知られる「松阪牛」を100％使用した贅沢な逸品を、簡単調理で味わえます。

〇【期間限定みえぎふコラボキャンペーン】松阪牛・飛騨牛 ステーキ食べ比べセット

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4501-90ME-SEI-Y12548/

松阪牛と飛騨牛のステーキ食べ比べセットも期間限定で販売しています。

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上（今後販売予定の商品を含む）の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown