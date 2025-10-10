【アーバンスポーツのまち横須賀】パルクール小学校訪問を実施しました！

横須賀市

横須賀市では、「アーバンスポーツのまち横須賀」を掲げてアーバンスポーツを通じた地域活性化を目指し、様々な取り組みを進めています。

その中のひとつとして、令和5 年度から日本最高峰のパルクール大会「PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA」を開催しており、今年度も10月25日（土曜日）にヴェルニー公園で同大会の開催を予定しております。

大会に先立ち、パルクールのさらなる普及を目的に、同大会の主管である東京都体操協会パルクール委員会と連携して、日本代表の鈴木選手や先月末の大会で史上最高得点で優勝した大貫選手ら、計4 名の日本トップのパルクールアスリートを招聘し、以下のとおり「パルクール小学校訪問」を実施しましたのでお知らせします。

講演では、選手が「パルクールの楽しさ」や「パルクールの本来の意味」を児童に伝え、デモンストレーションでは、アクロバティックな演技に会場全体が大いに盛り上がり、次世代のアーバンスポーツ“パルクール”の魅力と本質を余すことなく伝えました。

また、学校訪問の翌日には早速「パルクールの動画を見てきた」「SNS で選手をフォローした」と話す児童も数多くおり、多くの子ども達がパルクールに関心を持つきっかけを提供することができました。

今回のパルクール小学校訪問は、民間企業の皆様や教育機関のご協力により実施することができました。

これからも、地域の皆様との連携をより一層深めていき、アーバンスポーツが横須賀市の文化として多くの皆様に愛され、これまで以上に浸透することを目指して、市内各所で様々な取り組みを行ってまいります！

主催

横須賀市

共催

一般財団法人シティサポートよこすか

協力

東京都体操協会パルクール委員会

実施内容

・トップ選手による「パルクールを通した自分らしい生き方」を届ける特別講演

・トップ選手によるアクロバットな技を取り入れたデモンストレーション及びパルクールの基本動作のレクチャー

・選手と児童が一緒に給食を食べて交流（追浜小学校のみ）

日程および実施校

・10月1日（水曜日）明浜小学校（横須賀市久里浜6-7-1）

10時35分～11時20分 講演（5、6年生204名）

11時25分～12時10分 デモンストレーション（全校児童537名）

・10月2日（木曜日）追浜小学校（横須賀市鷹取2-16-1）

10時45分～11時30分 講演（5、6年生35名）

11時35分～12時20分 デモンストレーション（全校児童92名）

12時20分～ 給食（4～6年生）

アーバンスポーツ啓発グッズの配布

若者を中心に競技人口が年々増加しているアーバンスポーツが、横須賀市の文化として皆様に愛されるよう、アーバンスポーツ啓発活動を行っています。学校訪問事業では、児童の皆様へ啓発グッズ（うちわ・絆創膏）を配布しました。

・うちわ（画像は表と裏）

・絆創膏（画像は外側と内側）

登壇・出演者情報

鈴木 智也（すずき ともや）

NHK のアクションスポーツ特集「パルクール その壁を乗り越えろ」で密着され、一躍NO.1 パルクールアスリートとして脚光を浴び、今期は世界一にもなった日本パルクール界のエース

2022年 PARKOUR TOKYO CHAMPIONSHIP 2022フリースタイル 優勝

2024年 第4回JGA 日本選手権 フリースタイル優勝

2024年 FIG 世界選手権フリースタイル日本代表 4位

2025年 FIG ワールドカップオランダ大会フリースタイル3位

2025年 WCPF スェーデン国際大会フリースタイル優勝

大貫 海斗（おおぬき かいと）

今年９月末の大会で、フリースタイル種目で史上最高得点を叩き出し優勝するなど、国内ではダントツのスキルを誇る、モンスターパルクールアスリート。SNS での発信力も国内パルクールアスリートではトップクラスであり、インフルエンサーとしても活躍。

2021年 Jeep Real Games 2021 優勝

2024年 PARKOUR PREMIER CUP 岐阜大会 フリースタイル優勝

2025年 PARKOUR PREMIER CUP 2025 NewYear Special in 札幌 フリースタイル優勝

2025年 WCPF スェーデン国際大会フリースタイル3位

PARKOUR PREMIER CUP 2025 in GIFU CITY フリースタイル優勝

齊藤 颯人（さいとう はやと）

東京都体操協会パルクール委員会 強化指定選手。フリースタイル・スピードラン・チェイスタグの３種目で活躍中。「EXILE TRIBE GENERATIONS LIVE TOUR 2022」や「Call of Duty」CM 出演。その他モデル経験多数のマルチパルクールアスリート。

2020年 ニンジャパーク主催パルクール大会 2020 スピードラン部門 3 位

2022年 JGA 日本選手権フリースタイル14 位

2024年 PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 大会 チェイスタグ準優勝

関 慎太郎（せき しんたろう）

東京都体操協会パルクール委員会 強化指定選手。若干19 歳にてパルクールスピード種目における日本のトップアスリートで世界選手権日本代表。これからの成長が期待される若手NO.１アスリート

2023年 JGA パルクール日本選手権 スピード4 位

2023年 PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 大会 スピード準優勝

2024年JGA 日本選手権 スピード準優勝

2024年 世界選手権 スピード日本代表

吉田 宏（よしだ ひろし）

東京都体操協会 理事／東京都体操協会パルクール委員会 委員長

過去20年以上にわたりスノーボード業界を中心に、９名のオリンピック選手を発掘・育成した実績を持つ。現在は、パルクールの普及発展にとどまらず他種目でのトップアスリートのマネジメントサポート等多岐に亘り活動・活躍中