TVアニメ『怪盗セイント・テール』の新作グッズが登場！　描き下ろしイラストは「ウェディング」がテーマ♪

株式会社Ａ３

TVアニメ『怪盗セイント・テール』の新作グッズが、2025年11月22日(土)よりeeo Store 池袋本店にて発売決定！ さらに本日10月10日(金)から、eeo Store onlineにて通販もスタートしています。



今回は美麗な公式イラストのほか、「ウェディング」がテーマの描き下ろしイラストや、「スイーツドレス」がテーマのA3オリジナルデザイン“GraffArt”（グラフアート）を使用したグッズが多数登場。購入特典も用意されていますので、この機会にぜひゲットしてください！





▼eeo Store online（通販）へ▼ご注文はこちらから！https://eeo.today/store/101/title/422?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt992(https://eeo.today/store/101/title/422?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt992)

【販売情報（通販／店舗）】

＜通販＞

■販売開始日：2025年10月10日(金)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/422?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt992)

■店頭受取予約 受付期間：2025年10月10日(金)～10月16日(木)



※店頭受取予約をご利用の場合、予約商品を「eeo Store 池袋本店」にて発売日（11月22日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。



＜店舗＞

■発売日：2025年11月22日(土)～

■販売場所：eeo Store 池袋本店

【グッズ一覧】

【使用イラストについて】

■描き下ろしイラスト：「ウェディング」がテーマの心ときめく等身イラスト

■GraffArt：「スイーツドレス」をテーマにした、A3オリジナルのらくがき風イラスト

■公式イラスト：作品を彩る名場面など、懐かしの美麗イラスト



■ホログラム缶バッジ（描き下ろし＆公式イラスト＆GraffArt／全12種）※

■ミニ色紙（描き下ろし＆公式イラスト／全6種）※

■アクリルスタンド（描き下ろしイラスト／全2種）

■アクリルキーホルダー（描き下ろしイラスト／全3種）

■PU製コンパクトミラー（描き下ろしイラスト／全1種）

■L版ブロマイド3枚セット（描き下ろしイラスト／全1種）

■ティッシュケース付きポーチ（公式イラスト／全1種）

■アクリルスタンドプレート（GraffArt／全7種）

■フレークシール 7種セット（GraffArt／全1種）

■アクリルジオラマ（GraffArt／全1種）



※マークはブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

【通販も対象】購入特典はポストカード（全3種）

TVアニメ『怪盗セイント・テール』新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。

ここでしか手に入らない限定品ですので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！（※特典はなくなり次第終了）

ホログラム缶バッジ

■価格：[単品]572円（税込）／[コンプリートセット]6,864円（税込）

■サイズ：約5.7cm

キャラクターたちの表情が映える、キラキラなホログラム仕様の缶バッジです。

ミニ色紙

■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]3,300円（税込）

■サイズ：約W12cm×H13.5cm

色鮮やかなイラストをじっくり鑑賞できる、見ごたえ十分な金縁加工のミニ色紙です。

アクリルスタンド

■価格：各1,925円（税込）

■サイズ：15cm×15cm以内（※商品によって異なります）

「ウェディング」がテーマの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド。幸せあふれる２人の姿に、心ときめくこと間違いなし♪

アクリルキーホルダー

■価格：各880円（税込）

■サイズ：6.5cm×6.5cm以内

存在感抜群のアクリルキーホルダー。カバンやポーチを華やかに彩り、私物の目印としても大活躍します！

PU製コンパクトミラー

■価格：1,210円（税込）

■サイズ：約W8cm×H7.4cm×D1.1cm（※拡大鏡倍率：2倍）

柔らかなもちもち質感のPU製レザーを使用した、持ち歩きしやすいハート型ミラーです。

L版ブロマイド3枚セット

■価格：550円（税込）

■サイズ：約12.7cm×8.9cm

L版サイズのブロマイドが3枚封入された、コレクションにもぴったりなセットアイテム。

ティッシュケース付きポーチ

■価格：1,320円（税込）

普段使いに便利なティッシュケース付きポーチ。カバンから取り出すたび、懐かしさあふれる美麗イラストにキュンと癒されます♪



アクリルスタンドプレート

■価格：各1,815円（税込）

■サイズ：12cm×12cm以内（※組み立て前）

プレートから各パーツを取り外して組み立てると、立体感のあるキュートなアクスタが完成します。羽丘芽美、飛鳥大貴、深森聖良、高宮リナ、佐渡真人、仙道真珠、ルビィの全7種がラインナップ！

フレークシール 7種セット

■価格：770円（税込）

■サイズ：4cm×4cm以内

7枚1セットになった、色とりどりのフレークシール。スマホケースに挟んだり、PCや手帳に貼ったりと、身の回りのアイテムを可愛くデコレーションできます♪

アクリルジオラマ

■価格：3,850円（税込）

■サイズ：22.6cm×30cm以内（※組み立て前）

台座パーツ内にキャラクターたちのパーツを自由に配置できる、組み立てて＆眺めて楽しいアクリルジオラマです！



(C)立川恵／講談社・ＴＭＳ

株式会社A3

