株式会社LIXILリアルティ 北関東統轄事業部とのゴールドパートナー契約締結および『LIXIL不動産ショップ メインゲート』設置のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび水戸ホーリーホックは、株式会社LIXILリアルティ 北関東統轄事業部と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

本締結に伴い、10月19日（日）に開催するホームゲームより、メインゲートが新たに『LIXIL不動産ショップ メインゲート』として登場いたします。

ゴールドパートナー契約内容

■内容

・メインゲートネーミングライツ

■契約期間

2025年10月1日より

株式会社LIXILリアルティ 北関東統轄事業部 統轄事業部長 鈴木 智久様 よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、株式会社LIXILリアルティは、水戸ホーリーホック様とパートナー契約を締結できたことを、心より光栄に、そして大変嬉しく思っております。

実は、弊社は約十数年前に水戸ホーリーホック様を応援させていただいた歴史がございます。

時を経て、再びこの地でパートナーとしてご一緒できることに、深いご縁を感じています。

弊社が掲げる「人々の豊かな住生活の未来に貢献する」というビジョンと、水戸ホーリーホック様が掲げる「夢と感動と一体感の共有に向けて、地域に根ざし、地域と歩み、地域に貢献し、地域と共に発展します。」というビジョンは、「地域」を大切にし「未来」を共創するという想いで強く共鳴しています。この共通の価値観こそが、私たちを再び結び付けました。

私たちは、水戸ホーリーホック様のひたむきな挑戦を全力でサポートするとともに、ホームタウンの皆様と一体となり、スポーツの力で茨城の地域社会をさらに活性化できるよう尽力してまいります。

ファン・サポーターの皆様と共に、スタジアムで夢と感動を共有し、共に勝利の喜びを分かち合えることを心から楽しみにしております。これからどうぞよろしくお願いいたします！

株式会社LIXILリアルティ

北関東統轄事業部

統轄事業部長 鈴木 智久

法人概要

■法人名

株式会社LIXILリアルティ 北関東統轄事業部

■所在地

茨城県水戸市笠原町600-34

■代表者

統轄事業部長 鈴木 智久

■事業内容

・不動産仲介事業

・不動産管理事業（賃貸住宅管理、社宅代行管理）

・FC支援事業

■URL

https://lixilfudousan-mito.lixil-realty.com/