肉まん×シマエナガが登場！?

株式会社レッグス リテールマーケティング部

株式会社ローソンは2025年10月10日(金)より、全国のローソン店舗（一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）で『エナガまん』のボールチェーンマスコットを販売します。

白くてまんまるな寒い季節の名物が、もっちもちなマスコットになって登場します。

◎詳細はこちら⇒ https://www.lawson.co.jp/lab/entertainment/art/1508124_5839.html

◎【コンビニのぬいぐるみ屋さん】公式Xにて、「エナガまん」情報を発信中!

⇒https://x.com/Conveni_ToyShop

ローソン店頭オリジナル商品

店頭販売10月10日（金）より発売～商品がなくなり次第終了

※10月11日(土)発売 北海道・九州・中国地域

※10月13日(月)発売 愛媛・田子町店(青森)・江津敬川店(島根)

※10月14日(火)発売 内子五十崎インター店(愛媛)

ローソン店頭限定で『エナガまん』のボールチェーンマスコットを、数量限定で発売します。

※天候不良や予期せぬ事象により、発売日が遅れる事がございます。ご了承ください。

※店舗により販売開始日時が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※一部店舗でのお取り扱いです。

※数量限定につき、なくなり次第販売終了となります。

※お取り扱い店舗についての、店舗へのお問い合わせはお控えください。

■ボールチェーンマスコット（全1種）

税込価格 1,320円

※コミック棚にて販売します。

(C) CL Holdings Inc.

(C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。

※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。