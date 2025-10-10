肉まん×シマエナガが登場！?

株式会社ローソンは2025年10月10日(金)より、全国のローソン店舗（一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）で『エナガまん』のボールチェーンマスコットを販売します。


白くてまんまるな寒い季節の名物が、もっちもちなマスコットになって登場します。



ローソン店頭オリジナル商品


店頭販売10月10日（金）より発売～商品がなくなり次第終了


※10月11日(土)発売　北海道・九州・中国地域


※10月13日(月)発売　愛媛・田子町店(青森)・江津敬川店(島根)


※10月14日(火)発売　内子五十崎インター店(愛媛)


ローソン店頭限定で『エナガまん』のボールチェーンマスコットを、数量限定で発売します。


※天候不良や予期せぬ事象により、発売日が遅れる事がございます。ご了承ください。


※店舗により販売開始日時が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。


※一部店舗でのお取り扱いです。


※数量限定につき、なくなり次第販売終了となります。


※お取り扱い店舗についての、店舗へのお問い合わせはお控えください。


■ボールチェーンマスコット（全1種）


税込価格　1,320円








※コミック棚にて販売します。




