VTuber プロジェクト「にゃんたじあ！」からオータムボイスが公式BOOTH にて販売開始！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下サンリオ）と共同で行うVTuber プロジェクト「にゃんたじあ！」において、「にゃんたじあ！オータムボイス2025」を2025年10月6日(月)20:00から2025年10月31(金)23:59までの間、公式BOOTHにて販売することをお知らせします。
「にゃんたじあ！オータムボイス 2025」について
＜販売ページ＞
https://nyantasia.booth.pm/items/7486561
＜商品概要＞
内容：■にゃんたじあ！オータムボイス2025
販売期間：■2025年10月6日(月)～2025年10月31日(金)23:59
＜販売価格＞
・各タレントセット：1,500 円(税込)
・コンプリートセット：12,000(税込)
＜参加メンバー＞
・若魔藤あんず
・若魔白ソーダ
・若魔麦たると
・若魔影ネオン
・若魔雲ふわり
・若魔陽エル
・ニャマシュヴァ・ルッツ
・ニャマルベール・ペルル
※ボイス内容により、メンバー毎にトラックの長さが異なります。
＜各タレントセット購入特典＞
・SEオフ音源
・BGMオフ音源
・SE＆BGMオフ（ボイスのみ）音源
・ジャケット画像
・あらすじ画像
・ボイスドラマ台本
＜コンプリートセット購入特典＞
・若魔麦たると、若魔陽エル、ニャマシュヴァ・ルッツそれぞれの限定トラック
・描き下ろしイラストを使ったPC 壁紙
※上記に加えて各タレントセット購入特典をすべて含みます。
＜ファイル形式＞
音声フォーマット：wav（48000hz/24bit）
「にゃんたじあ！オータムボイス2025」クレジット
KV イラスト：ふつー様（https://x.com/hutuu1121）
台本制作：星崎梓 様 （https://x.com/hosiazuazu）
効果音素材：Audiostock
「にゃんたじあ！」について
サンリオ×日テレClaNの強力タッグが手掛けるVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」は、魔法使いの女の子の家に暮らす飼い猫たちが、魔法でVTuberの姿に変身し活動するグループです。
「かわいくてつよい！」をスローガンに、見た目の可愛さだけでない、ゲームプレイや個性を活かした配信企画で視聴者を魅了し、バーチャル世界を盛り上げていきます！
＜リンク一覧(にゃんたじあ！)＞
公式サイト：https://clan-entertainment.com/nyantasia/
X：https://twitter.com/Nyantasia_v
YouTube：https://www.youtube.com/@Nyantasia_v
オフィシャルストア：https://nyantasia.booth.pm/
二次創作ガイドライン：https://clan-entertainment.com/nyantasia/guidelines/
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp