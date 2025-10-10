【ハンドボール】男子日本代表『彗星JAPAN』　第3回強化合宿を実施

公益財団法人日本ハンドボール協会

平素より弊協会にお力添え賜り、厚く御礼申し上げます。

2026年1月15日からクウェートで開催される第22回男子アジア選手権をターゲットとする男子日本代表『彗星JAPAN』が、9月27日（土）から10月4日（土）にかけ、東京都・味の素ナショナルトレーニングセンターで第3回強化合宿を行いました（10月1日、報道関係者のみなさまに合宿公開を実施）。

この合宿に参加したのは、国内最高峰のリーグＨで活躍する18人と現役大学生2人の総勢20人。

1月から2月にかけて開催された第29回男子世界選手権（クロアチア、デンマーク、ノルウェー）以来の合流となる選手も多かったうえに、最年長の岩下祐太選手（ジークスター東京、34歳）から最年少の中沖仁希太選手（日本体育大3年、21歳）まで、幅広い年齢層の面々が一堂に会したとあって、当初は独特の緊張感が伝わってきました。

幅広い年齢層の選手たちが集まった

それでも、トニー・ジェローナ監督が課すテンポのいいメニューに汗を流すうちに自然と個々のコミュニケーションも深まり、一体感も醸し出されていきました。

スピード、判断力を重視し、運動量の多いトレーニングは、身体的のみならず、頭もフル活用しなければついていけない、負荷の高いものでしたが、さすがは選りすぐりの精鋭たち。ジェローナ監督やスタッフとのコミュニケーションも密にして、戸惑うことなく身体を動かし続けました。

コミュニケーションも活発に重ねながらのトレーニングに

ベテラン、中堅が若手にアドバイスを送るのはもちろん、若手も積極的にベテラン、中堅にプレーを確認する声を投げかけたりと、年齢差を越えた意思疎通が行われているようすも伝わってきました。

充実した時間を過ごした男子日本代表『彗星JAPAN』は、今後も国内スケジュールの合間を縫いながら、海外遠征や国内強化合宿を重ねて、アジア王座、そして、世界選手権出場権をかけた年明けの男子アジア選手権へと向かっていきます。

男子アジア選手権に向けたチームの活動スケジュールやアジア選手権予選ラウンドの組み分け（10月15日、クウェートで抽選が行われる予定）などは、改めてお伝えします。

強化合宿参加メンバーはこちら(https://handball.or.jp/nationalteam/doc/2025_men_member01.pdf)から。