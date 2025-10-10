『しゅごキャラ！』より“ぽてぬいアート”＆原作イラストを使用した新作グッズが発売決定！ 胸キュンアイテムが大集合!!
PEACH-PIT先生の作品『しゅごキャラ！』より新作グッズが発売決定！ 本日から通販サイト「eeo Store online」で通販が、11月22日(土)からeeo Store 池袋本店で店頭販売がスタートします。
新作グッズには、ぽてっとした丸みのあるぬいぐるみ風デザインの“ぽてぬいアート”と、原作イラストを使ったアイテムが登場。どれもあむたちの愛らしさがぎゅっと詰まっています！
購入特典のポストカードも含め、最後までぜひチェックしてください♪
【販売情報（通販／店舗）】
＜通販＞
■販売開始日：2025年10月10日(金)～
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/231?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt991)
＜店舗＞
■販売期間：2025年11月22日(土)～
■販売場所：eeo Store 池袋本店
※同期間中も通販でのお取り扱いあり。
＜店頭受取予約＞
■受付期間：2025年10月10日(金)～10月16日(木)
■受付場所：通販サイト「eeo Store online」
※予約商品をeeo Store 池袋本店にて、発売日（11月22日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。ぜひご利用ください。
グッズ一覧
【原作イラスト グッズ一覧】
・缶バッジ（全18種）※ブラインド
・アクリルキーホルダー（全9種）※ブラインド
・アクリルスタンドプレート（全9種）
・アクリルメモスタンド（全1種）
・フレークシール（全1種）
・コレクションスタンド（全3種）
【ぽてぬいアート グッズ一覧】
・缶バッジ（全9種）※ブラインド
・アクリルぷちスタンド（全9種）※ブラインド
・キャラクリアケース（全1種）
・キャラポーチ（全1種）
・PETANTシール（全1種）
※原作イラストver.の缶バッジは2つのBOXに分かれています。
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートセットをお選びいただけます。
通販も対象！ 購入特典は限定ポストカード（全3種）
『しゅごキャラ！』新商品のみを2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント！
原作イラスト
缶バッジ ※ブラインド
■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]4,950円（税込）
■サイズ：約5.7cm
お顔をアップめにした缶バッジなので、あむたちの生き生きとした表情をじっくりと眺められます。
アクリルキーホルダー ※ブラインド
■価格：[単品]880円（税込）／[コンプリートセット]7,920円（税込）
■サイズ：約6.5cm×約6.5cm以内
それぞれのキャラクターの印象的なシーンをデザインしたアクリルキーホルダーは、お部屋に並べてコレクションするのにもぴったり♪
アクリルスタンドプレート
※画像は一例です。
■価格：1,815円（税込）
■サイズ：約12cm×約12cm以内 ※組み立て前
台座に各パーツを差し込んで組み立てることで、イラストを立体的に楽しむことができるアクリルスタンドプレートです。
アクリルメモスタンド
■価格：2,200円（税込）
■サイズ：約6.8cm×約12cm
内側に付いたクリップでメモやカードを挟んでおける、アクリル製のメモスタンドです。
フレークシール
■価格：660円（税込）
■サイズ：約4cm×約4cm以内
あむ、ラン、ミキ、スゥの小さめのシールが5枚セットになったアイテム。手帳やノート、手紙などを自分好みにアレンジしてみては？
コレクションスタンド
※画像は一例です。
■価格：1,815円（税込）
■サイズ：約5cm×約12cm×約1cm以内
PEACH-PIT先生の美麗なカラーイラストを描いたコレクションスタンドは、約1cmの厚みがあるのでお好きな場所に立てて飾ることができます。
ぽてぬいアート
缶バッジ ※ブラインド
■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]4,950円（税込）
■サイズ：約5.7cm
ぽてぬいアートを使ったグッズにも缶バッジが登場。にっこり笑顔のあむたちに癒されること間違いなしです♪
アクリルぷちスタンド ※ブラインド
■価格：[単品]900円（税込）／[コンプリートセット]8,100円（税込）
■サイズ：最大約7cm×約7cm
デスクやラックにちょこんと置くだけで、目に入る度にほっこりする手のひらサイズのアクリルぷちスタンドです。
キャラクリアケース
■価格：900円（税込）
■サイズ：約22.4cm×約15.5cm
ぽてぬいアートのあむたちが大集合した、A5サイズまでの紙類が収納できる硬質クリアケースです。
キャラポーチ
■価格：1,430円（税込）
■サイズ：約20cm×約11.3cm×約0.3cm
ファスナーで開閉できるキャラポーチは、イヤホンやコスメなどの小物をしまっておくのにとっても便利！
PETANTシール
■価格：770円（税込）
■サイズ：約10cm×約15cm
弱粘着仕様の貼ってはがせるPETANTシール。シールの台紙は程よい大きさなので、そのまま飾るのもおすすめです！
(C)PEACH-PIT／講談社
