¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¡ÃÅÄÃæ°ÎÅÐ¡¦¿ÜÆ£ÍýºÌ¤¬Ä©¤à¡ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ê°­°Õ¡É¤Î¹ÔÊý¡¢ZÀ¤ÂåÉ¬¸«¤Î¼Ò²ñÇÉ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹―¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×¤Ç10/10(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï

10·î10Æü(¶â)¤è¤êÇÛ¿®¤Î¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¡Ê¼ç±é¡§ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡¢¶¦±é¡§¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¦Ã«ÂôÎ¶ÇÏ¡¦¤æー¤ê¡¦°ËÆ£¿÷Çµ¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ê°°Õ¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤·ëËö¤ò¡¢SNS¤ÈÀ¤ÏÀ¤Î¤¦¤Í¤ê¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¯¼Ò²ñÇÉ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡¡¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù
◼︎ºîÉÊ¾Ò²ð
¥¤¥ó¥â¥é¥ë¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢―´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¿¥°¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¤Ï¡ÖÀµµÁ¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤«¡×¤ò±Ô¤¯Ìä¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ï¹â¹»¡£°¤Õ¤¶¤±¤«¤é¡ÈÌô¡É¤ò±£¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤¬»àË´¤·¡¢»ö·ï¤Ï¡ÖÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¿Æ¤Î½ðÌ¾³èÆ°¤¬À¤ÏÀ¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆ°¤«¤·¡¢»öÂÖ¤ÏÍ½´ü¤»¤ÌÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£POPCORN¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÏ¢Â³ÇÛ¿®¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥Ý¤È¹½À®¤Ç¡¢ËèÏÃ¤¬¡È»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¥é¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£TikTokÀ¤Âå¡¿ZÀ¤Âå¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³¤Ë´ó¤êÅº¤¦½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÊ¸Ë¡¤Ç¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë³È»¶¡¢±ê¾å¡¢ÃÇºá¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î±¿Ì¿¤È´Ñ¤ë¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¾ðÊó
¼ç±é¤ÎÅÄÃæ°ÎÅÐ¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¤è¤ê - (C)GOKKO
¼ç±é¤ÎÅÄÃæ°ÎÅÐ¡ÊÎ¶ÅÍÌò¡¿ÂåÉ½ºî¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º2 ·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ¡Ù¡Ø·¯¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡Ù¡Ø¤á¤°¤ëÌ¤Íè¡Ù¡Ë¤Ï¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤ÈË½ÎÏÀ¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¾¯Ç¯¤òÀºÌ©¤ËÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£°¤Õ¤¶¤±¤ò¡ÈÍ·¤Ó¡É¤È¸À¤¤Ä¥¤ëÌ¤½Ï¤µ¤«¤é¡¢À¤ÏÀ¤Èºá°´¶¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯À¸¡¹¤·¤¤ÍÉ¤é¤®¤Þ¤Ç¡¢ÌÜÀþ¡¦¸ÆµÛ¡¦ÄÀÌÛ¤ÇÉÁ¤Ê¬¤±¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Ï°µ´¬¡£¥¹¥Þ¥Û»ëÄ°¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î²è³Ñ¤Ç¡¢²Ã³²¤ÈÈï³²¤Î¶³¦¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£ËÜºîºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Èà¤Î±éµ»¤¬Êª¸ì¤ÎÎÑÍý´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È·èÄêÅª¤Ê°ì½Ö¡É¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤³¤¬ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¿ÜÆ£ÍýºÌ¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¤è¤ê - (C)GOKKO
¿ÜÆ£ÍýºÌ¡ÊÈÓÅÄÀé·ÃÌò¡¿ÂåÉ½ºî¡ØÅ·¤¦¤é¤é¡Ù¡ØµßÌ¿ÉÂÅï24»þ¡Ù¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¡Ë¤Ï¡¢Ì¼¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¤Î¡ÖÀÅ¡×¤È¡ÖÆ°¡×¤ò±ý´Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊóÆ»¤Ë»¯¤µ¤ì¤ëÈèÊÀ¤ä¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤¬¤¤·¤à½Ö´Ö¤Î¼å¤µ¤â±£¤µ¤ºº¹¤·½Ð¤·¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¸ü¤ß¤òÂç¤¤¯ÁýÉý¡£ËÜºîºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¤Î¡ÈÀÅ¤«¤ÊÇúÈ¯ÎÏ¡É¤¬ºîÉÊ¤ÎÎÑÍý¤È´ÑµÒ¤Î»ëÅÀ¤òÆ±»þ¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤³¤³¤¬ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
×¢ÅÄ½ãÊ¿¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤äÂç¼ê´ë¶È¤ÎCM¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ²È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë×¢ÅÄ½ãÊ¿¡£¡Ê´ÆÆÄºî¡§¡Ø·ìÆù¤Î°¦¡Ù¡¢¡ØËþ¥¿¥µ¥ì¥º¡¢»ß¥á¥é¥ì¥º¡Ù¡¢¡Ö¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¡¢¡Ö½Õ¤ò°¦¤·¤¿¡¢·¯¤È¤ÎÎø¡£¡×¤Û¤«¡Ë´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÕÔ¤ó¤ÀÊª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤ÎÊ¿¶ÑºÆÀ¸¿ô330Ëü²ó¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô5²¯1,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µÇ·²ð¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¤è¤ê - (C)GOKKO
°ËÆ£¿÷Çµ¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¤è¤ê - (C)GOKKO
Ã«ÂôÎ¶ÇÏ¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¤è¤ê - (C)GOKKO
¿ÜÆ£ÍýºÌ¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¤è¤ê - (C)GOKKO
◼︎¤¢¤é¤¹¤¸
"Ìµ¼Ùµ¤¤Ê°°Õ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤ò»¦¤·¤¿ーー¡£
¤¢¤ëÆü¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¡£Î¶ÅÍ¤Ï°¤Õ¤¶¤±¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÈÓÅÄËã°á¹á¤Î¡ÈÌô¡É¤ò±£¤¹¡£È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¶ì¤·¤à¤¢¤¤¤«¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ð¤¤Å¾¤²¤ë¤¬¡Ä¤½¤Î¡ÖÍ·¤Ó¡×¤ÏÈà½÷¤ÎÌ¿¤ò¡¢Ì¤Íè¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Î¶ÅÍ¤Ï¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤òÍ·¤Ó¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢ºá¤òÇ§¤á¤º¡£»ö·ï¤Ï¡ÖÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ä
Ëã°á¹á¤ÎÊì¿Æ¤Ï¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¼¤Î»à¤Î¿¿Áê¤ÈÎ¶ÅÍ¤Ø¤ÎÊó¤¤¤òµá¤á¤ë¤¬¡Ä¤¢¤¤¤«¤ÎÊì¿Æ¤ÏÌ¼¤Î»à¤Î¿¿Áê¤ÈÎ¶ÅÍ¤Ø¤ÎÊó¤¤¤òµá¤á¡¢ºÆÁÜºº¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤ÏÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢SNS¤ä¥Ë¥åー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊó¤¬³È»¶¡£À¤ÏÀ¤¬·Ù»¡¤òÆ°¤«¤·¡¢»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
◼︎ºîÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§GOKKO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù
ÇÛ¿®¡§½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×
´ÆÆÄ¡§×¢ÅÄ½ãÊ¿
µÓËÜ¡§À¾ÛêÌ¡¦1623
ÏÃ¿ô¡§Á´17ÏÃ
½Ð±é¡§ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢Ã«ÂôÎ¶ÇÏ¡¢¤æー¤ê¡¢°ËÆ£¿÷Çµ¡¢¸µÇ·²ð¡¢µÜ²¼ÍºÌé¡¢ÀÐ¶¶´²¿Î¡¢ÎëÌÚ¹ÀÊ¸¤Û¤«
À©ºî¡§STUDIO GOKKO
À½ºî¡§GOKKO
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)GOKKO
½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¥¹¥¥Þ¡É¤Ë¡¢¡È´¶Æ°¡É¤ò¡£½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×
¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¥Þ¤Ë¡¢´¶Æ°¤ò¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿·¿Êµ¤±Ô¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë ¡ÈÇ»Ì©¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£1ÏÃ1Ê¬È¾～3Ê¬ÄøÅÙ¡¢ËÁÆ¬¿ôÏÃ¤òÌµÎÁ»ëÄ°¤È¤·¡¢¤½¤Î¸åÅÔÅÙ²Ý¶â¤Ë¤ÆºîÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹¡£À¤ÂåÌä¤ï¤ºÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿GOKKO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢Îø°¦¡¦¥¤¥ó¥â¥é¥ë¡¦ÀÄ½Õ¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤¯ºîÉÊ¤òÅ¸³«Ãæ¡£
https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8
¡¦»ÅÍÍ¡§iOSÈÇ¡¢AndroidÈÇ
¡¦ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁDL ¢¨¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¡¦Æ°ºî´Ä¶Í½Äê¡§iOS17°Ê¹ß Android12°Ê¹ß
º£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡£»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤À®Ä¹¤È¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÌî¿´¡£
¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥êー¥Àー¤¬½¸¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGOKKO¡£
¡ÈÆü¾ï¤ÇËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¾®¤µ¤Ê°¦¤ò¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¡Ö¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡×¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤Ë6¿Í¤Ç·ëÀ®¡£2022Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒGOKKO¤òÀßÎ©¤·¡¢´ë²è¡¿µÓËÜ¡¿»£±Æ¡¿ÊÔ½¸¡¿Åê¹Æ¡¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥Áー¥à¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤¹¤ëÀ¤³¦¿å½à¤ÎÀ©ºîÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4,000ËÜÄ¶¤ÎºîÉÊ¤òÀ©ºî¡¦Åê¹Æ¡£Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï100²¯²óÄ¶¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï620Ëü¿ÍÄ¶*¤òÆÍÇË¤·¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÎÎ°è¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅþÃ£µ¬ÌÏ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¶¦Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò´Þ¤à
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¦Æ±ÂåÉ½ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæÁï¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¿ÅÄÃÒ
♧ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://gokko5club.com/
♧ TikTok¡§https://www.tiktok.com/@gokko5club
♧ Instagram¡§https://instagram.com/gokko5club
♧ YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UChbyqrxREoPtmUmYaxUAGqA
♧ Twitter¡§https://twitter.com/gokko5club
♧ ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://gokkoclub.jp/a473d08b3751406a80068b9d9a1ed65f
♧ ½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×¡§https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz
