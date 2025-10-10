インターコンチネンタル横浜Pier 8が、ミシュランガイドのホテルセレクションで2年連続「1ミシュランキー」に選出されました

株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル

横浜・みなとみらいの新港ふ頭にあるホテル、インターコンチネンタル横浜Pier ８（神奈川県横浜市中区新港 2-14-1）は、2025年10月8日（水）にフランス・パリで世界同時発表された「ミシュランガイド ホテルセレクション」において、昨年に引き続き2年連続で１ミシュランキーに選出されました。

2024年より始まった「ミシュランキー」は、“建築とインテリアデザイン”、“サービスの質と一貫性”、“施設の個性や独自性”、“価格に見合う価値”、“その土地ならではの体験を提供しているか”という5つの基準を満たしたミシュランガイドのホテルセレクションのなかでも、優れた滞在や体験ができると評価されたホテルに授与されます。

このミシュランキーに2年連続で選出されたのは、インターコンチネンタル横浜Pier 8が、1859年の開港以来、世界と日本をつないできた横浜の港や海、そして近代的なみなとみらいの街並みの双方が見渡せる「埠頭」という特別な場所に建つホテルであり、また、窓の外に広がる海から聞こえるカモメの鳴き声や行き交う船のエンジン音、頬を撫でる風、潮の香りなど、Pier 8ならではの特別な滞在体験が評価されたと考えています。

総支配人・柘植 裕次コメント

「2年連続でミシュランキーをいただけたことは大変光栄です。このような栄誉を賜りましたのは、ひとえに当ホテルをご利用いただいたお客様からのご厚情の賜物と、心より感謝申し上げます。またホテルスタッフ一人ひとりが日々重ねてきた努力に賛辞を贈りたいと思います。

これからもこの栄誉に相応しいホテルとして、お越しいただくみなさまに唯一無二の上質な時間を提供してまいります」

ミシュランキーについてはミシュランガイド公式ウェブサイト（https://guide.michelin.com/jp/ja/article/travel/michelin-keys-hotels-announcement-jp）をご覧ください。

ミシュランガイドに掲載された当ホテルの情報はこちら（https://guide.michelin.com/jp/ja/hotels-stays/yokohama/intercontinental-yokohama-pier-8-11492）をご覧ください。

インターコンチネンタル横浜Pier 8について：

インターコンチネンタル横浜Pier 8は埠頭という希少な立地に位置する、海を間近に感じられる滞在型のリゾートホテルです。客船をイメージした個性あふれる客室では、汽笛の音や潮の香りが、まるで船旅をしているかのような特別な滞在にみなさまを誘います。ゆっくりとした時間を過ごしながら、旅するようにホテル内クルーズをご堪能ください。自分だけの時間を自分だけの過ごし方で、旅慣れた大人の優雅な滞在を叶えるインターコンチネンタル横浜Pier 8は、ご来館いただくお客さまをお迎えいたします。

【施設概要】

◆施設名称：インターコンチネンタル横浜Pier 8

(読み:インターコンチネンタルヨコハマピアエイト)

◆開業：2019 年 10 月 31 日

◆所在地：神奈川県横浜市中区新港 2-14-1

※横浜ハンマーヘッドを正面にみて右手(専用エントランス)

◆ホテルウェブサイト：https://www.icyokohama-pier8.com/

◆電話：045-307-1111(ホテル代表)

◆アクセス：・みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩12分

・JR「横浜駅」よりタクシー15分、「桜木町駅」よりタクシー7分

・ぷかりさん橋、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルより海沿い徒歩10分

※新港ふ頭客船ターミナル直結

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ＆リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels