巻頭特集「ミャクミャクの快進撃」／AERA 10月14日発売

株式会社朝日新聞出版

10月14日（火）発売のAERA2025年10月20日号の表紙は、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が登場します！ 万博会場を闊歩するミャクミャクを、AERA表紙フォトグラファーの蜷川実花が撮り下ろしました。巻頭特集ではミャクミャクの誕生秘話からすっかり人気者になった現在までを振り返り、万博と世の中に与えた影響や、愛される存在になった理由、そして今後も続くだろう物語の“続き”までを丹念にたどります。独自に編み出した占術「五星三心占い」が大人気のゲッターズ飯田さんに2026年の運気と開運ポイントを聞いた記事もあります。また、秋の特別拝観シーズン前にお届けする「仏像をより深く鑑賞するための基礎知識」、各地で増えているクマ被害の「外傷」の深刻さについて救急医が語った記事もあります。人物ルポ「現代の肖像」では「ビリヤニ大澤」オーナーシェフ・大澤孝将さんの情熱と技法をお届け。そのほかいま知っておきたいニュースやほかでは読めない記事、連載を盛り込んだ、見どころ満載の一冊です。ぜひご覧ください！今号は、祝日の関係で発売日が通常とは異なり、10月14日（火）となります。

表紙＆巻頭特集：ミャクミャクの快進撃／2025大阪・関西万博メモリアル

大阪・関西万博の閉幕翌日に発売されるAERA10月20日号の表紙と巻頭特集では、公式キャラクターのミャクミャクを大解剖。誕生秘話や知られざるポテンシャルに迫ります。万博閉幕後も、一部店舗の継続や誕生物語の絵本刊行の予定も。物語の“その先”を見つめます。

AERA表紙フォトグラファーの蜷川実花が撮り下ろした、表情豊かなミャクミャクのグラビアをどうぞお見逃しなく！ミャクミャクのAERA表紙登場を記念し、博覧会協会から愛読者に抽選でグッズプレゼントもあります。

特集：ゲッターズ飯田が占う2026年

8万人以上を無償で占い、20年以上「開運」を極め続けてきた「芸能界最強占い師」ゲッターズ飯田さんが2026年を語ったインタビューを掲載！ 午年は「成長と前進」の年だそうで、「進化していくことを楽しむこと」がカギになりそう、とのこと。ご自身が編み出した「五星三心占い」は、羅針盤座・インディアン座・鳳凰座・時計座・カメレオン座・イルカ座の6タイプにそれぞれ「金」「銀」があり、12のタイプ別に開運のヒントも紹介。必読です！

カラー特集「仏像をより深く鑑賞するための基礎知識」

秋は寺社の特別拝観シーズン。普段は見られない仏像を間近で見るチャンスです。なんとなく心惹かれて拝観するものの、よくわかっていないというみなさん向けに、仏像の基礎知識を紹介します。仏像を「如来・菩薩・明王・天部」の4種類に整理し、姿や装身具の意味、見どころを解説。釈迦如来倚像、千手観音菩薩、不動明王など、基礎がわかると鑑賞は一段と深まります。

現代の肖像 大澤孝将（「ビリヤニ大澤」オーナーシェフ）

AERAの創刊から続く人物ルポルタージュ欄「現代の肖像」では、「ビリヤニ大澤」のオーナーシェフ・大澤孝将さんを取材しました。インドやパキスタンなどで食べられているスパイスご飯「ビリヤニ」。大澤さんはインドでこのビリヤニに衝撃を受け、日本でも身近な料理にしたいと2021年8月に専門店をオープン。完全予約制10席の専門店は開店以来、満席が続きます。9月末には、2026年版のミシュランガイドで「ビブグルマン」の称号を与えられることも発表されました。「ビリヤニを日本の国民食に」という目標を掲げて歩む大澤さんへのインタビューに加え、よく知る方々の証言を積み重ねて立体的に描き出した「現代の肖像」です！

ほかにも

・第一撃は顔面パンチ 救急医が訴える「クマ外傷」の深刻さ

・サナエノミクス威力は 積極財政に市場期待 国債格下げリスクも

・短時間正社員でも報酬1.5倍 理由を問わない時短勤務制度が広がる背景

・美しきモードの循環 CHANELがパリから東京へ

・「目の敵」を次々に解任 米国で主要ポストの独立性も問われる異常事態

・侮辱罪どこから該当？ 悪質な「悪口」が犯罪になるリスク

・[女性×働く]母娘問題 バリキャリ母にはなれないけれど

・［eyes］姜 尚中／東 浩紀

・百田夏菜子［この道を行けば］ゲスト・黒柳徹子

・［この人のこの本］石川直樹『最後の山』

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・[トップの源流] JR北海道 島田修会長

・［あたしンち］けらえいこ

・午後3時のしいたけ.相談室

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

などの記事を掲載しています。

ぜひご覧ください！

※10月14日（火）午後5時から約30分間、公式インスタグラム（@aera_net）で、最新号の特集や内容を紹介する「#アエライブ」を行います。ぜひこちらもチェックしてください

AERA（アエラ）2025年10月20日号

定価：600円（本体545円＋税10％）

発売日：2025年10月14日（火曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC8G3ZC