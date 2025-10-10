鈴鹿サーキットパークのクリスマス・年始イベント情報　11月8日(土)より「コチラのXmas Memories」を開催

ホンダモビリティランド株式会社

鈴鹿サーキットパーク(三重県鈴鹿市)は、2025年11月8日(土)～12月25日(木)の期間、温かいふれあいがテーマのクリスマスイベント「コチラのXmas Memories」を開催します。期間中は、お気に入りのアトラクションを見つけるスタンプラリーイベントのほか、鈴鹿サーキットのキャラクター”コチラファミリー”とのふれあいを楽しむグリーティングや、一緒にダンスをして盛り上がる季節限定のショーをお楽しみいただけます。

また、年始の期間には、正月限定の衣装に身を包んだコチラファミリーとふれ合うことができるグリーティングも開催いたします。

＜イベント情報＞

■いっぱい“のって”見つけよう！発見！お気に入りアトラクション with meito

パーク内のさまざまなアトラクションを巡りながら、お気に入りのアトラクションを見つけるスタンプラリーです。創立80周年を迎える株式会社meitoとコラボレーション企画となる本イベントでは、7つのスタンプを集められたお子さまに、ポケットサイズの「アルファベットチョコレート」とオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

期間：11月8日(土)～12月25日(木)

対象：パークパスポートをご購入いただいた中学生以下のお子さま

ノベルティ配布場所：メインインフォメーションセンター

株式会社meito

本社所在地 〒451-8520 愛知県名古屋市西区笹塚町二丁目41番地

代表取締役社長 三矢 益夫

事業内容 食品事業、化成品事業、不動産事業

公式サイト https://www.meito-abc.co.jp/

■コチラファミリープレゼンツ クリスマスショー

コチラファミリーとともにゲームやダンスを楽しむクリスマス限定の参加型ショーです。ハグやハイタッチでふれあい、家族みんなで心温まるひとときをお過ごしいただけます。

期間：11月8日(土)～12月21日(日) の土日祝及び12月25日(木)

時間：15:30～

場所：モビステージ

■冬のグリーティング

クリスマス衣装のコチラファミリーがパーク内に登場し、写真撮影やハイタッチなど、笑顔あふれる交流をお楽しみいただけます。

期間：11月8日(土)～12月21日(日) の土日祝及び12月25日(木)

時間：10:00～

場所：ウェルカム広場・ジョイフル広場の2か所

■コチラファミリーからおともだちのみんなへ 新年のご挨拶

正月限定のグリーティングではコチラファミリー全員が揃い来場される皆様に新年のご挨拶を行います。

期間：2026年1月1日(木・祝)～1月4日(日)

時間：10:00～

場所：メインゲート前