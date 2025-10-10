鈴鹿サーキットパークのクリスマス・年始イベント情報 11月8日(土)より「コチラのXmas Memories」を開催
鈴鹿サーキットパーク(三重県鈴鹿市)は、2025年11月8日(土)～12月25日(木)の期間、温かいふれあいがテーマのクリスマスイベント「コチラのXmas Memories」を開催します。期間中は、お気に入りのアトラクションを見つけるスタンプラリーイベントのほか、鈴鹿サーキットのキャラクター”コチラファミリー”とのふれあいを楽しむグリーティングや、一緒にダンスをして盛り上がる季節限定のショーをお楽しみいただけます。
また、年始の期間には、正月限定の衣装に身を包んだコチラファミリーとふれ合うことができるグリーティングも開催いたします。
＜イベント情報＞
■いっぱい“のって”見つけよう！発見！お気に入りアトラクション with meito
パーク内のさまざまなアトラクションを巡りながら、お気に入りのアトラクションを見つけるスタンプラリーです。創立80周年を迎える株式会社meitoとコラボレーション企画となる本イベントでは、7つのスタンプを集められたお子さまに、ポケットサイズの「アルファベットチョコレート」とオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
期間：11月8日(土)～12月25日(木)
対象：パークパスポートをご購入いただいた中学生以下のお子さま
ノベルティ配布場所：メインインフォメーションセンター
株式会社meito
本社所在地 〒451-8520 愛知県名古屋市西区笹塚町二丁目41番地
代表取締役社長 三矢 益夫
事業内容 食品事業、化成品事業、不動産事業
公式サイト https://www.meito-abc.co.jp/
■コチラファミリープレゼンツ クリスマスショー
コチラファミリーとともにゲームやダンスを楽しむクリスマス限定の参加型ショーです。ハグやハイタッチでふれあい、家族みんなで心温まるひとときをお過ごしいただけます。
期間：11月8日(土)～12月21日(日) の土日祝及び12月25日(木)
時間：15:30～
場所：モビステージ
■冬のグリーティング
クリスマス衣装のコチラファミリーがパーク内に登場し、写真撮影やハイタッチなど、笑顔あふれる交流をお楽しみいただけます。
期間：11月8日(土)～12月21日(日) の土日祝及び12月25日(木)
時間：10:00～
場所：ウェルカム広場・ジョイフル広場の2か所
■コチラファミリーからおともだちのみんなへ 新年のご挨拶
正月限定のグリーティングではコチラファミリー全員が揃い来場される皆様に新年のご挨拶を行います。
期間：2026年1月1日(木・祝)～1月4日(日)
時間：10:00～
場所：メインゲート前