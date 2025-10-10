茨城県・鹿嶋発ゲーミングチーム「HYDRIX」に『餓狼伝説』の強豪・”あば男” が新加入!! 「地方発から世界へ 」を体現する新選手が加わり、新たな格闘ゲームタイトルに参戦決定。
HYDRIXに新加入選手の発表。格闘ゲームの新しいタイトルの獲得を目指す。
株式会社Achieve（本社：茨城県鹿嶋市／代表取締役：櫻井拓也）が運営するeスポーツチーム「HYDRIX（ハイドリックス）」は、このたび、『餓狼伝説』シリーズで活躍するプロ格闘ゲーマー”あば男” の加入を発表します。
あば男選手は、圧倒的な知識と経験を武器に、「餓狼伝説シリーズ」や「THE KING OF FIGHTERSシリーズ」で多くのファンを魅了してきた存在です。HYDRIXは、この強豪を迎え入れることで、新たな格闘ゲームタイトル戦線での挑戦と、地域発信力の強化を狙います。
■ HYDRIX × あば男。地方と格闘ゲームが出会う瞬間
HYDRIXは、茨城県鹿嶋市を拠点とし、「環境 × テクノロジー × 地域共創」を軸に掲げる、ただのeスポーツチームを超えたプロジェクト型チームです。「Not just a team. A movement.（ただのチームではなく、ムーブメント）」というスローガンを胸に、選手、クリエイター、地域企業、まちのみなさまがともに歩むビジョンを描いています。
そのHYDRIXに、新たな柱として加わるのが "あば男選手"。
彼は、『餓狼伝説』シリーズを得意とする格闘ゲーマーとして知られ、圧倒的な知識と試合運びのバランスに定評があります。HYDRIXは、あば男選手の参入を契機に、格闘タイトルでの戦略的ステージ拡張を行うとともに、彼が地域とともに歩む発信役となることを期待しています。
以前までは名古屋を拠点としていた”あば男”。新天地にて新たな挑戦開始。
──新加入選手「あば男」 コメント
「HYDRIXの“地域と共に戦う”という考え方に強く共感しました。ゲームを通じて自分のプレイを磨くだけでなく、鹿嶋という街から何かを発信していける存在になりたい。」
彼の参入により、チーム全体が若返り、競技タイトル『餓狼伝説 City of the Wolves』『THE KING OF FIGHTERSシリーズ』などでの競技層もさらに厚みを増します。HYDRIXが掲げる「地方から世界へ」の理念を、体現する存在となることを期待しています。
■ 世界で最も“地域に根ざした”ゲーミングチームを目指して。
eスポーツ×地域創生×サステナビリティ。
世界で最も“地域に根ざした”ゲーミングチームを目指して。
HYDRIXの最大の特徴は、「ゲームを地域社会の新しい言語にする」という点にあります。
「eスポーツは、若者にとって最も身近な競技文化であり、同時に地域の未来を動かす装置になり得る」とチームは考えています。
本拠地となる鹿嶋市は、Jリーグ・鹿島アントラーズのホームタウンとして知られる街。長年スポーツ文化が根づいたこの街で、HYDRIXは“デジタルとリアルをつなぐ新しい文化”を育てています。地元企業との協働を通じて、再生可能エネルギーの導入、子どもたちの教育イベント、地域産業のPRなど、ゲームの枠を超えた活動を展開しています。
eスポーツというメディアを介して、地域の魅力や産業を“見える化”すること。
それが、HYDRIXの目指す“まちづくりとしてのeスポーツ”です。
選手とチームが共に成長する構造。
HYDRIXでは、プレイヤーを「チームの一員」であると同時に、「地域のアンバサダー」として位置づけています。選手は大会出場だけでなく、地元イベントへの登壇、SNS発信、動画出演などを通じて、地域と世界をつなぐ架け橋となります。
■ 鹿嶋から、世界へ。ゲームが“まちを動かす”時代のはじまり。
HYDRIXは、すでに国内外の大会に積極的に参戦しており、格闘ゲームの世界大会「EVO」でも複数の選手が好成績を収めています。単に勝利を目指すだけでなく、「地方発の新しい文化ムーブメントをつくる」という理念が、チーム全体の軸にあります。
その象徴的な言葉がチームスローガン「Not just a team. A movement.」です。
チームは、勝利を通じて地域の価値を再定義し、鹿嶋という地方都市を“世界へ開く文化発信地”へと進化させようとしています。
■ HYDRIXについて
HYDRIX（ハイドリックス）は、茨城県鹿嶋市発のeスポーツチーム。
「環境×テクノロジー×まちづくり」をテーマに、ゲームの力で地域と世界をつなぐプロジェクトとして2025年に誕生しました。チームは以下の4つのユニットで構成されています。
・HYDRIX Engine（経営・戦略）
・HYDRIX Force（選手）
・HYDRIX Studio（映像制作）
・HYDRIX Creative（デザイン）
Achieveが掲げるミッション「未来を、まちの言葉で届ける。」のもと、HYDRIXはその象徴的存在として活動しています。ゲームという共通言語を通じて、地域社会・企業・若者が交わる“新しいまちづくりの形”をつくり出しています。
【会社概要】
会社名 ：株式会社Achieve
所在地 ：茨城県鹿嶋市
代表取締役：櫻井 拓也
事業内容 ：まちづくり事業、eスポーツチーム運営等
【関連リンク】
HYDRIX Official Site：https://hydrix.jp
X（旧Twitter）：https://x.com/hydrixkashima