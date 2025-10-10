ÎáÏÂ¤Î¥®¥ã¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¦¤µ¤Ý¤è¡×¤Ä¤¤¤ËLINE¥¹¥¿¥ó¥×½éÅÐ¾ì¡ª¡Ø¤¦¤µ¤Ý¤è vol.1¡ÙÈÎÇä³«»Ï
SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÎáÏÂ¤Î¥®¥ã¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤¦¤µ¤Ý¤è¤Î¸ø¼°LINE¥¹¥¿¥ó¥×¡Ø¤¦¤µ¤Ý¤è vol.1¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ¤è¤ê¡ÖLINE STORE¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
KOGYARU¥³¥é¥Ü¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ª
¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØKOGYARU¡Ù
¡Ö¤¦¤µ¤Ý¤è¡×¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë»¨»ï¡ÖKOGYARU¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬À¼Í¥¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¸ø¼°Instagram¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥¢¥Ë¥á¤Ï10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡¢°Ê¹ßËè½µ¿åÍËÆü¡¦¶âÍËÆü¤Ë¥¢¥Ë¥á¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ¤Î¥®¥ã¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¦¤µ¤Ý¤è¡×¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Ï...
◼︎½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø―¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥Ë¥åー¥¢¥¤¥³¥ó
¤¦¤µ¤®¼ïÂ²¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¤¦¤µ¤Ý¤è¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¤Ö¤¿¤¿¤ó¡×¡Ö¤Ú¤ó¤¿¤à¡×¡Ö¤Í¤³¤Ô¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëºÇ¶¯¤Î¥®¥ã¥ë¥µー¡Ö¤Ò¤Ã¤×¤·¤§¤¤¤¯¡×¡£¡¡¸ÄÀ¤â¥Ó¥¸¥å¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤¬¡¢å«¤Ï¡Ø¥Á¥ç¥Ù¥ê¥°!!¡ÊºÇ¹â¡Ë¡Ù¤Ë¸Ç¤¤¡£
ÆüËÜ¤Î¼ã¼ÔÊ¸²½¤ÎÀ»ÃÏ¡¦½ÂÃ«¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¢¥Ä¤¤¡×¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¾ï¼±¤ò¥¢¥²¢¬¢¬¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎¡Ö¤¦¤µ¤Ý¤è¡×¥¹¥Èー¥êー
Æ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥®¥ã¥ë¡Ö¤Ò¤Ã¤×¤·¤§¤¤¤¯¡×¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÀÄ½Õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡¢»þ¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯¡¢¥®¥ã¥ë¤Î´¶À¤Ç¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ëÎáÏÂ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¯¤¦¤µ¤Ý¤è¤¿¤Á¤Î¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤ä¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢§¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¾ðÊó
2025Ç¯10·î12Æü³«ºÅ¤Î¡ÖTGC KIDS KITAKYUSHU 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢KOGYARU¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡Ê¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¥·ー¥ë¡Ë¤âÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Õ
Instagram¡§https://www.instagram.com/usapoyo_gal/(https://www.instagram.com/usapoyo_gal/)
X¡§https://x.com/usapoyo_gal(https://x.com/usapoyo_gal)
LINE¥¹¥¿¥ó¥×¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¤Ò¤Ã¤×¤·¤§¤¤¤¯¡×¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤È¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥®¥ã¥ë¸ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Á´24¼ïÎà¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Í§¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¥Æ¥£ー¥ó¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤ÊÁØ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤¥æー¥¶ー¤ÎLINE¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¹ØÆþÊýË¡¡§LINE STORE ¤Þ¤¿¤Ï LINE¥¢¥×¥êÆâ¥¹¥¿¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥×
LINE¥¹¥¿¥ó¥×¡§¡Ø¤¦¤µ¤Ý¤è vol.1¡Ù¡Î¹ØÆþ¶â³Û / \120±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ï
LINE STORE¡§https://line.me/S/sticker/31807297(https://line.me/S/sticker/31807297)
◼︎²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHJ
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃÓÅÄ È»¿Í¡Ê¥¤¥±¥À ¥Ï¥ä¥È¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-22-1 CH¥Ó¥ë2F.3F.4F
URL¡§https://hj-s.co.jp(https://hj-s.co.jp/)
ÀßÎ©Ç¯¡§2006Ç¯2·î
»ñËÜ¶â¡§523,924,000±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§100¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¹¹ðÂåÍý»ö¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒHJ¡¡¹ÊóÃ´Åö
Email¡§press@hj-co.com
