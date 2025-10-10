月々３万円台からの家づくりBESTO HAUS（ベストハウス）山形県酒田市に新店舗グランドオープン

株式会社EXCEED GROUP

山形県を拠点に住宅事業を展開する株式会社EXCEED GROUP（代表取締役：冨樫 宜信）は、企画型住宅ブランド「BESTO HAUS（ベストハウス）」の新拠点となる「BESTO HAUS 酒田店」を、2025年10月11日（土）～13日（月）にグランドオープンいたします。

2024年1月の鶴岡店開設以降、庄内エリアでは住宅・不動産・リフォーム等の相談が増加。多くのご要望にお応えし、鶴岡店×酒田店の連携で庄内全域をカバーするサービス体制を構築します。期間中は2階建モデルハウスの同時公開と、ご予約来場特典をご用意。これまで以上に迅速かつ質の高いご提案を行ってまいります。

◆代表コメント

「庄内の皆さまからの“酒田にも”というお声に、一日でも早くお応えしたい。その想いで酒田店の開設を決めました。BESTO HAUSは“月々3万円台から”という分かりやすさと、品質・デザインのバランスに徹底してこだわっています。鶴岡店との連携で、庄内全域へより良い住まいの選択肢を届けてまいります。」

- 株式会社EXCEED GROUP 代表取締役 冨樫 宜信

BESTO HAUS（ベストハウス）酒田店グランドオープンフェア

開催期間｜2025年10月11日(土) 12日(日) 13日(月)

営業時間｜9:00～18:00（水・木定休）

会場｜〒998-0853 山形県酒田市みずほ1-20-5

見どころ｜2階建モデルハウスも同時オープン！！ 将来を考えたキッズルーム、ナチュラルな居心地のLDKなど、 日常に寄り添った家をご体感いただけます

来場特典｜ご予約来場で最大30,000円分Amazonギフト券をプレゼント！ ＋オープンフェアにつきスタバギフト2000円プレゼント！（※来場特典には諸条件がございます。詳しくは要項をご確認ください）

▼詳細・ご予約はこちら

https://besto-haus.com/event/251011gop/

■BESTO HAUS（ベストハウス）とは？「注文住宅よりリーズナブル、 建売住宅より自由、 低価格なのに高品質」

BESTO HAUS（ベストハウス）は、コストはとことんカットし、楽しみはとことんプラスしたい…そんなわくわくする家づくりを叶えるために作られた、ブランドです。徹底的なコストカットを追求し、そこから生まれる経済的な余裕、余暇を徹底的に楽しむワンランク上の暮らし、という観点で、生活スタイルにとことんこだわった住宅です。

【ベストハウスのポイント１】わかりやすい価格設定

住まいづくりの目標は、人生を楽しむこと。

だから、その住まいにかかるコストが暮らしを圧迫して余裕を奪うようでは意味がない、と私たちは考えます。

また、コストにこだわるために暮らしの質を落とすようでは、それこそ本末転倒。確かな品質と安心の性能を、わかりやすい定額システムで、資金計画にゆとりを持って実現できる。そんな住まいが、これからの日本の家づくりのお手本になれたら、すてきな暮らしの風景がどんどん増えていのではないでしょうか。

【 BESTO HAUSポイント2】選べる4スタイルと4800パターンのバリエーション

私たちは生活空間を提案するにあたって、それぞれのテーマを好むお客様に似合う家具はもちろん、ふだんの服装や趣味まで想定して、暮らしのシーンが映えるような空間全体のバランスを考えてプロデュースしています。

4パターンのライフスタイル「ピュアモダン」「ガーリー」「ロック」「ヴィンテージ」は、どのテーマも、それぞれ個性的でありながら主張しすぎない、絶妙な上品さを魅力としています。流行に敏感なお客様に納得いただけるように、それぞれ最新のアイテムを取り入れながら、長い時を経ても気持ちよく暮らしていただけるよう、いつまでも飽きのこないデザインを心がけました。

また、『BESTO HAUS』の企画型プランは全部で4,800パターンものバリエーションを可能にしますが、DIYで手を加えれば、それこそ可能性は無限に広がり、「世界でただひとつだけの我が家」になります。

より満足の行く理想的な住まいをお届けしたい、という思いはもちろんのこと、何より、DIYは純粋に楽しいものです。『BESTO HAUS』のテーマの一つである、余暇を有意義に、豊かに過ごすための趣味としても、DIYは魅力的。ぜひ、私たちと一緒に、家族好みの空間をつくる楽しみを叶えてください。

▼図面や4パターンの詳細はHPでご確認いただけます。

https://besto-haus.com/lifestyle/

【BESTO HAUSポイント3】低価格なのに高品質 充実の設備・仕様

ベストハウスだからこそ実現できる確かなグレードの構造＆設備は、ご来場される皆様の驚いていただけるポイントでもあります。キッチン、バスルーム、トイレ等、是非一度品質をご確認ください。

BESTO HAUS（ベストハウス）は、物価高や住宅不安が広がる今だからこそ求められる“次世代スタンダード”です。性能の高い家を無理なく建てたい、音の悩みを抑えて子どもをのびのび育てたい、光熱費高騰への備えをしたい――こうしたニーズに応える地域定着型の住環境モデルとしてご提案しています。

BESTO HAUS酒田店 詳細 :https://besto-haus.com/event/251011gop/

【会社概要】

社名｜株式会社EXCEED GROUP

所在地｜〒990-0834 山形県山形市清住町三丁目10番6号

代表者｜代表取締役 冨樫 宜信

HP｜https://www.ych-exceed.com/

事業内容｜新築・リフォーム・オール電化・内装・暖冷房・エクステリア・設備・舗装・土木