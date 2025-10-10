【加賀温泉郷】秋の加賀で出会う「自然・アート・伝統工芸」～この秋の注目イベント～
石川県加賀市では、この秋、自然やアート、伝統工芸を楽しめる多彩なイベントが開催されます。
親子で楽しめる体験型企画から、芸術の秋にふさわしい美術展まで─
加賀ならではの文化と自然に触れるイベントをご紹介します。
■鴨池謎解きゲーム2「ともえちゃんと失われた記憶」
～人気シリーズ第２弾、鴨池観察館で開催！～
鴨池謎解きゲーム「捕らわれのともえちゃんを救え」で救出された“ともえちゃん”。
しかし、犯人のアオサギの動機はいまだ謎のまま……。
「会ったこともないのに、なぜアオサギは怒っているの？」
アオサギが残した問題を解き明かし、ともえちゃんとアオサギの過去を探るストーリー型謎解きイベントです。
開催期間：2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火）
開催時間：受付 10:00～16:00
開催場所：加賀市鴨池観察館（石川県加賀市片野町子2-1）
料 金：入館料 大人350円／75歳以上170円／高校生以下・障がい者無料
＋参加費（1家族100円）
※賞品が人数分必要な場合は人数分の参加料が必要です。
予 約：不要
お問合せ：0761-72-2200（加賀市鴨池観察館）
公式サイト：https://kamoike.kagashi-ss.com/index.html
■工藤完子展「女神たち」 ～加賀依緑園～
九谷焼作家・工藤完子氏が描く“女神”たちの世界
小松市を拠点に活動する九谷焼作家・工藤完子（くどう さだこ）氏の個展を開催します。
長年、素地師として培った技術を基盤に、上絵の表現力を磨き続けてきた工藤氏。
本展では、多面的な魅力が余すことなく展開され、鑑賞者をその作品世界へと深く引き込みます。
開催期間：2025年10月7日（火）～11月5日（水）
※祝日以外の木曜日休館
開催時間：10:00～18:00（入館は17:30まで）
開催場所：加賀依緑園（石川県加賀市山中温泉南町ロ87番地1）
入場料：一般600円／団体（20名以上）490円
※高校生以下・障がい者無料
お問合せ：0761-71-2683（加賀依緑園）
公式サイト：https://kagairyokuen.jp/
■Craft scape Kaga
～北陸の伝統工芸と出会う、山代温泉まち歩き体験～
開湯1300年を迎える山代温泉で、北陸の伝統工芸に出会う特別プログラムを開催。
山代温泉街の空き店舗や歴史的建物を活用した工房で、職人の制作風景を間近で見学したり、技を体験できます。九谷焼、山中漆器、輪島塗など、北陸を代表する工芸の魅力にふれる貴重な機会です。
開催期間：2025年10月11日（土）～11月16日（日） ※プログラムにより異なる
開催場所：山代温泉街（加賀市山代温泉）
予 約：一部プログラムは要予約
お問合せ：0761-77-1144（山代温泉観光協会）
公式サイト：https://craft-scape-kaga.jp/#about
会場マップ：https://www.tabimati.net/lsc/upfile/spot/0000/0689/689_2_file.webp
【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】
一般社団法人加賀市観光交流機構
加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット
TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休
公式サイト：https://www.tabimati.net