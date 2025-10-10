『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』10月13日（月）20時より、公式放送“7.5周年記念特番！”を配信！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 サカつくRTW）は、2025年10月13日（月）20:00より、公式放送“7.5周年記念特番！”を配信します。

◆7.5周年を記念したスカウトやアップデートなどの最新情報をお届け！

10月13日（月）20:00より配信の公式放送“7.5周年記念特番！”では、MCに小嶋真子さん、ゲストにクロワッサン。さんをお迎えし、新たな選手が大集合するサービス7.5周年記念スカウトの情報をはじめ、Ver.8.2.0アップデートやイベントキャンペーン情報など、盛りだくさんの内容をプロデューサーの宮崎と開発スタッフの中村よりお届けします。

ぜひYouTubeプレミア公開の本放送を、リアルタイムでご視聴ください！

■「サカつくRTW」“7.5周年記念特番！”概要

配信日時：2025年10月13日（月）20:00～

※本放送の視聴URLは、下記「サカつくRTW」公式Xの投稿をご確認ください。

https://twitter.com/sakatsuku_com(https://twitter.com/sakatsuku_com)

秘書：小嶋 真子（タレント）

ゲスト：クロワッサン。（お笑い芸人）

出演：

宮崎 伸周（「サカつくRTW」プロデューサー）

中村 優太（「サカつくRTW」開発スタッフ）

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA All Rights Reserved By JFA

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

■公式サイト：https://sakatsuku-rtw.sega.com(https://sakatsuku-rtw.sega.com)

■公式X：https://twitter.com/sakatsuku_com(https://twitter.com/sakatsuku_com)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。