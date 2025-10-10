人材育成・社員研修の「アルー」人事担当者向け無料オンラインセミナー開催スケジュールのお知らせ　～グローバルコンテンツ活用のカギ、１on１を「無駄な時間」にしない対話力～

アルー株式会社

人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供を行うアルー株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：落合文四郎、証券コード：7043）は、人事担当者向け無料オンラインセミナーを下記の通り開催します。

今月のセミナーは、グローバル企業が持つ研修コンテンツの価値を最大限に引き出す方法と、メンバーの成長を促すための１on１ミーティングにおけるマネジャーの対話力に焦点を当てています。

■2025年10月後半開催予定

＜１＞「なぜあのグローバル企業は、内製コンテンツの価値を最大化できたのか？」（10月14日（火））

～アルーグループ クインテグラル株式会社（※）のアドバイザーが登壇～

（※）AMA（アメリカンマネジメントアソシエーション）が開発する各種研修サービス、およびグローバル人材育成のためのコンサルティング・ソリューションサービスを提供

＜２＞「その「１on１」、互いにとって「無駄な時間」になっていませんか？」（10月28日（火））

■各セミナー詳細

＜１＞「なぜあのグローバル企業は、内製コンテンツの価値を最大化できたのか？」

https://service.alue.co.jp/seminar/quintegralalue251014

【セミナー概要】

海外本社が開発した優れた研修コンテンツを日本拠点で実施しようとすると、壁にぶつかることがあります。

・「日本の現場での活かし方が分からない」

・「内容は良いのに、文化や働き方の違いで“自分事”にならない」

・「形式的な受講で終わり、行動変容がまったく起きない」

それは、“ローカライズの質”が原因かもしれません。

本セミナーでは、グローバル企業が内製コンテンツを最大限に活かす方法を、具体事例と共にお話しします。

・第1部：クインテグラル株式会社とAMAのご紹介

・第2部：なぜ今、グローバル共通研修の「ローカライズ」が重要なのか？

・第3部：「内製コンテンツ」活用の先進事例紹介

・第4部：質疑応答

【開催要項】

日時：2025年10月14日（火）13:30～14:30

対象： 経営企画部門・ダイバーシティ推進部門・人事部門など、組織課題の解決に関わる方

参加費：無料

配信形式：Webセミナー（Zoom Webinar）

申込期限： 10月9日（木）23:59まで（日本時間）

セミナーURL送付：10月10日（金）中に送付します



＜２＞「その「１on１」、互いにとって「無駄な時間」になっていませんか？」

https://service.alue.co.jp/seminar/are-your-1-on-1-meetings-a-waste-of-time

【セミナー概要】

多くの企業がマネジャーとメンバーの定期的な「１on１ミーティング」を取り入れていますが、１対１で話すことだけが目的となってしまい、マネジャーにとってもメンバーにとっても意味のない時間になってしまうことが少なくありません。

本来の「１on１」の意義は対話を通じたメンバーの成長支援であり、パフォーマンスを高めるために行われるべきものであり、そのためにはマネジャーが高い「対話力」を備えている必要があります。マネジャーの「対話力」が不足したまま「１on１」を行うと、単なる業務の進捗確認や、場合によってはメンバーを一方的に詰めるだけ、といったことになりかねません。「対話力」は小手先のテクニックだけで身につくものではなく、その向上にはマネジャー自身の内面の成長が不可欠です。

本セミナーでは大手企業の事例をもとに、マネジャーに伴走しながら本当の対話力を身につける研修施策について紹介します。

【開催要項】

日時：2025年10月28日（火）14:00～15:00

対象：人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

参加費：無料

配信形式：Webセミナー（Zoom Webinar）

申込期限： 10月26日（日）23:59まで

セミナーURL送付：10月27日（月）中に送付します

■アルー株式会社について

アルー株式会社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます ― all the possibilities―」という Mission のもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材育成支援事業を行っています。 新入社員から経営者層までの幅広いレイヤーに対する階層別研修の実施をはじめ、グローバル人材や DX 人材の育成などのテーマ別教育プログラムの提供、さらにはラーニングマネジメントシステム「etudes」を用いた e ラーニングの提供などを通して、 組織や個人の成長を人材育成の側面から支援しています。 顧客ごとに個別最適化されたソリューションの提案および実施によって顧客企業の多様な課題を解決することを目指し、グループ全体で事業に取り組んでいます。

https://www.alue.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

・アルー株式会社 コーポレート部 Tel 03-6268-9791

・ホームページお問い合わせフォーム https://mkt.alue.co.jp/l/882713/2021-03-18/xjpp