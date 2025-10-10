フルオロケイ酸市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月01に「フルオロケイ酸市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。フルオロケイ酸に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
フルオロケイ酸市場の概要
フルオロケイ酸市場に関する当社の調査レポートによると、フルオロケイ酸市場規模は 2035 年に約 13億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の フルオロケイ酸市場規模は約 5.6億米ドルとなっています。フルオロケイ酸に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、フルオロケイ酸市場シェアの拡大は、ケミカルリサイクルとフッ化アルミニウム製造におけるイノベーションの結果です。アルミニウム製錬などのプロセスでは、副産物としてフルオロケイ酸が含まれるため、綿密な研究開発とケミカルリサイクルを組み合わせることで、フッ化ケイ素酸の回収が可能になりました。同様に、フッ化ケイ素酸は合成氷晶石やフッ化アルミニウムの主要原料であることが分かっており、その結果、世界のアルミニウム市場はフッ化ケイ素酸市場の成長に直接影響を与えています。したがって、製錬効率の向上はフッ化ケイ素酸の需要を高め、市場の成長を促進するでします。
フルオロケイ酸に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/fluorosilicic-acid-market/87367
フルオロケイ酸に関する市場調査では、FSAの工業用途における利用拡大により市場シェアが拡大することが明らかになっています。建設業界や自動車業界では、金属表面処理、ケイフッ化ナトリウム製造、セラミックエッチングなど、様々な分野でフルオロケイ酸が活用されています。さらに、繊維加工やコンクリート硬化などのプロセスでもフルオロケイ酸が利用されています。世界中のハイテク企業は、特殊なエッチングや表面処理において費用対効果が高いため、フルオロケイ酸を採用しており、大手企業からの需要が高まっており、市場の成長を牽引しています。
しかし、環境安全コストの上昇により、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331566&id=bodyimage1】
フルオロケイ酸市場セグメンテーションの傾向分析
フルオロケイ酸市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、フルオロケイ酸の市場調査はアプリケーション別、グレード別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
フルオロケイ酸市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-87367
アプリケーション別に基づいて、フルオロケイ酸市場は、水道水のフッ素化、金属表面処理、産業用洗浄ソリューション、繊維加工、セメント添加剤、錆除去、滅菌と洗濯中和に分割されています。これらのうち、水道水のフッ素化関連分野は市場シェアの22.5%を占め、市場をリードしています。これは、フルオロケイ酸がフッ化物を用いた飲料水処理の主要な原料であるためです。そのため、米国などの国では、フルオロケイ酸の大部分が水フッ素化関連分野で消費されており、これが市場を牽引しています。
