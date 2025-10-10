晴れアンバサダーオーディション結果発表″全日本晴れ男晴れ女協会×LIVE GOコラボ企画″
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331561&id=bodyimage1】
世界10か国、1万人以上の有資格者を有する日本一の晴れ男・晴れ女のコミュニティを運営する「一般社団法人 全日本晴れ男晴れ女協会」と日本最大級のライバー事務所「株式会社LIVE GO」が、次世代の晴れを届けるライバーをアンバサダーに任命する「晴れアンバサダーオーディション」が2025年7月1日よりはじまりました。
応募期間 2025年7月1日～7月31日を経て、審査期間 2025年9月1日～9月30日の選考の結果、本日合格者の発表を行います。
選考結果は下記になりました。
【晴れアンバサダーオーディション結果発表】
該当者なし
全日本晴れ男晴れ女協会 榎本会長から講評
応募してくださった皆様、誠にありがとうございました。
ライブ配信が必須条件ということもあり、応募人数が少なかったことや実際に配信を継続して行っていただけることが叶わず、今回は「該当者なし」という結果になりました。
初めての企画ということもあり、応募方法であったり運営サポートについてご不便おかけしましたことお詫び申し上げます。
次回開催する際には、今回の課題をしっかりと解消して、より多くの方が参加していただけるようにしてまいります。
応募してくださった方には、誠心誠意サポートをしますので、引き続きよろしくお願いいたします。
――――――――――――――――――――――――――
■協会名
一般社団法人 全日本晴れ男・晴れ女協会
（英語名：Japan Hareotoko Hareonna Association 略称：JHA）
■設立日
2018年7月25日
■サービス
ベスト晴れ男・晴れ女アワード 企画・運営
情報配信事業の運営
会員サービスの提供・コミュニティの運営
晴れの日プロデュースサービスの提供
晴れ男・晴れ女認定試験運営
■ウェブサイト
https://www.hareotokokyoukai.com/
■社名
株式会社LIVE GO
■設立日
2023年7月
■サービス
ライバーマネジメント
■ウェブサイト
https://livego1.com/
配信元企業：Executive Workers Group
