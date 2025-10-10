旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、全国1,741自治体を調査！2025年・穴場紅葉スポット自治体ランキングTOP30を発表

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、全国1,741の自治体を対象に「混雑を避けて楽しむ！穴場紅葉スポットがある自治体ランキングTOP30」を発表しました。

旅は、季節の移ろいを静かに教えてくれます。暑かった夏を越え、空気がふっと軽くなる秋。朝晩のひんやりした風、澄んだ青空に溶け込む金色と朱のグラデーションなど、ゆっくり歩けば歩くほど、葉擦れの音や水面のきらめきまで美しく感じられます。NEWTリサーチ部では、落ち着いて見られて、とびきり綺麗で、行きやすく心地よい、そんな三拍子がそろった紅葉スポットを厳選しました。時間帯やルートの工夫で、同じ名所でも静けさは手に入ります。

本ランキングは、「紅葉絶景度」「穴場感・混雑回避度」「アクセスと快適性」「季節感と体験性」「2025年トレンド性・新定番度」の5つの評価軸（各20点満点、合計100点）で、令和トラベルが独自調査・評価に基づき作成しました。

■ 1位～10位：混雑を避けて“静かに”楽しむ、穴場紅葉トップ101位：宮城県栗原市

紅葉18点・穴場19点・アクセス15点・体験17点・トレンド18点 合計87点



栗原市田園観光課 提供

栗駒山いわかがみ平は、山肌一帯が錦に染まるスケール感が魅力です。見頃は例年10月中旬～11月初めで、展望デッキや木道が整備され、早朝や平日は静かに楽しめます。渋滞対策として通行規制とシャトルバスが用意されているため、混雑時も安心です。下山後は温泉や直売所に立ち寄れ、日帰りも宿泊も計画しやすい導線が整っています。歩くほど色の層が変わり、写真以上に説得力のある紅葉を満喫できます。

栗原市 商工観光部田園観光課長 伊藤和幸様 コメント

この度は、本ランキングで第1位に選出いただき、ありがとうございます。栗原市は四季の移ろいが豊かな田園観光都市です。そのシンボルとも言える栗駒山は、四季を通じて様々な魅力があり、初夏には約150種類もの高山植物が咲くことから「花の百名山」としても知られています。そして、秋には山頂から麓までが色鮮やかに紅葉し、「神の絨毯」と称されるほどの絶景をご覧いただくことができます。ぜひ、栗原市の豊かな自然をご堪能ください。

2位：長野県駒ヶ根市

紅葉19点・穴場17点・アクセス17点・体験18点・トレンド15点 合計86点

駒ヶ根市商工観光課 提供

中央アルプス・千畳敷カールは、標高差が生む“三段紅葉”が魅力で、ロープウェイで誰でも快適にアクセスできます。晴れた朝は雲海や斜光が岩壁を照らし、散策路も歩きやすく短時間で絶景を楽しめます。下山後は温泉やソースかつ丼などのローカル体験も充実し、週末旅に最適です。

駒ヶ根市 商工観光課山岳高原政策調整幹 田中政志様 コメント

この度は紅葉スポットのランクイン、大変ありがとうございます！TOP10入りということで、正直驚きを隠せないのが実感です。さて、当市（駒ヶ根市）は中央アルプス国定公園の玄関口として多くの登山客や観光客が訪れますが、中央アルプスの大自然はもちろん、駒ヶ根高原の秋の魅力を満喫してもらうため、「信州駒ヶ根高原千本もみじ物語」と題して、中央アルプスから駒ヶ根高原までの３段紅葉をPRしています。９月下旬から始まる中央アルプスの紅葉、そして徐々に麓の駒ヶ根高原へと秋が移行し、１１月下旬までの約２カ月間の長きに渡り紅葉を楽しむことができます。ぜひ秋の絶景を楽しんでいただければと思います。

3位：東京都港区

紅葉16点・穴場17点・アクセス20点・体験19点・トレンド13点 合計85点

photo by PIXTA

明治神宮外苑のいちょう並木は、都心で黄金のトンネルを歩ける紅葉の象徴です。見頃は11月中旬～12月上旬で、ライトアップやイベントも多彩です。朝や平日夜は人が分散し撮影しやすく、フラットな導線でベビーカーも安心。アクセスも抜群で、“仕事帰りの紅葉狩り”も楽しめます。

東京都港区 産業・地域振興支援部観光政策担当課長 寺戸尚美様 コメント

全国3位に選ばれ大変光栄に存じます。港区は東京・日本の玄関口としてアクセスも良く、世界中の企業や大使館などが集積する国際都市です。最先端の施設の他に公園も多く、四季折々の変化や運河・海辺を有し、港区にしかない美味しい飲食店など、多彩な観光資源のある場所です。東京タワーがシンボルであり、港区内の様々な場所で印象的な写真撮影も可能です。令和7年10月1日から体験型ふるさと納税も開始しました。この機会にぜひ東京都港区へお越しいただき、とっておきの時間をお過ごしいただけたら幸いです。

4位：東京都昭島市

紅葉15点・穴場18点・アクセス19点・体験17点・トレンド15点 合計84点

昭島観光まちづくり協会 提供

国営昭和記念公園は、イチョウ並木や日本庭園のモミジなど多層的な紅葉が魅力で、園内が広いため時間帯を工夫すれば静かに楽しめます。見頃は11月上旬～下旬で、2025年10月30日～11月30日にはライトアップイベントも開催されます。ピクニックやレンタサイクル、マーケットなど滞在型の楽しみも多く、“都内最大級の秋楽園”として人気です。

一般社団法人昭島観光まちづくり協会 広報担当

昭島市と立川市にまたがる広大な国営昭和記念公園は、四季折々の景色をお楽しみいただける、何度でも訪れてほしいスポットです。園内には出入口ゲートがいくつかあり、昭島口近くの昭和公園には蒸気機関車Ｄ51の展示、玉川上水口近くのむさしの公園ではかつての引込線跡のレールを利用したモニュメントがあります。またＪＲ昭島駅北口から徒歩3分にある90本のいちょうが並ぶ歩行者専用道路も、黄葉スポットとして大変おすすめです。

5位：青森県青森市

紅葉18点・穴場15点・アクセス14点・体験17点・トレンド19点 合計83点

青森市観光課 提供

八甲田連峰は、ブナ林や湿原・渓谷が織りなす北東北屈指の紅葉スポットです。見頃は9月下旬～10月中旬で、ロープウェイからの眺めは特に圧巻ですが混雑には注意が必要です。平日や早朝は静けさが増し、水鏡に映る山肌に出会えることもあります。下山後は酸ヶ湯温泉など名湯が近く、アクセスの良さと山岳の迫力を同時に楽しめます。

青森市 経済部観光課 コメント

このたびはランキングのTOP10に選出いただき、ありがとうございます。青森市が誇る八甲田は主峰・大岳を中心に十余りの山々や湿地帯が広がり、高山植物の宝庫として多くの行楽客で賑わいます。10月上旬から中旬にかけては紅葉が見事で、登山道やロープウェイからの眺めは格別です。ほかにも豊かな食文化に加え、三内丸山遺跡や森ねぶた祭、全国屈指の名湯など多彩な観光資源が揃う青森市へぜひ青森へお越しください。

6位：青森県西目屋村

紅葉17点・穴場19点・アクセス13点・体験16点・トレンド16点 合計81点

西目屋村産業課 提供

西目屋村は白神山地に隣接し、渓谷美と原生林が染まる“静寂の紅葉”が魅力です。「世界遺産の径 ブナ散策道」では歩くほどに色や光が移ろい、水音だけが響く静かな時間を体感できます。アクセスはやや不便ですが、その分ゆったりと歩け、道の駅や温泉で地元の食や文化にも触れられます。自然そのものを丁寧に味わいたい方におすすめの秋旅先です。

西目屋村 産業課主事 坂田知陽様 コメント

このたび、全国の数ある自治体の中で第６位という評価をいただき、たいへん光栄に存じます。

西目屋村は広大で原生的なブナ林からなる世界自然遺産白神山地を有し、紅葉は例年１０月中旬から下旬が見ごろとなっております。また、ブナの葉は優しい色味の黄色となり、他の木々とは違う情景を堪能できます。

白神山地が織り成す神秘的な空気と豊かな表情を見せる、西目屋村ならではの紅葉をぜひ体感しにお越しください。

7位：北海道芽室町

紅葉16点・穴場18点・アクセス14点・体験16点・トレンド16点 合計80点

photo by PIXTA ※写真はイメージです

芽室町は、広い空の下で牧草地や公園が色づく紅葉が魅力です。「10線防風林」では黄金色のカラマツが約9キロ続き、日本一の長さを誇ります。スポットが点在して人が分散するため静かに歩け、ドライブ途中に十勝グルメを楽しめるのも魅力です。冷え込みで冴える紅葉と澄んだ青空、日高山脈の遠景が鮮やかなコントラストを生み出します。

8位：福島県南会津町

紅葉17点・穴場17点・アクセス13点・体験15点・トレンド17点 合計79点

南会津町商工観光課 提供

南会津町は、渓谷や湿原、ブナ林など多彩なフィールドで紅葉が楽しめ、10月下旬～11月上旬が見頃です。屏風岩や古町の大いちょう、前沢曲家集落、駒止湿原など個性豊かな景観が点在します。温泉や集落を巡る“静かな周遊”ができ、時間帯やルートを工夫すれば混雑も避けられます。撮影・ハイキング・温泉・郷土料理などを組み合わせ、自分らしい秋旅を楽しめます。

南会津町 商工観光課観光交流係長 樋口和夫様コメント

このたびの穴場絶景ランキング第８位という結果に「知る人ぞ知る」コアなファンに支持されていることを確信しました。たいへんうれしく思います。

山々に囲まれた南会津町は、これから燃えるような紅葉に包み込まれ、伊南川の清流にそそり立つ屏風岩や茅葺き屋根の前沢曲家集落などの観光スポットをより美しく彩づけます。

ぜひ、お気に入りの景色を見つけにお越しください。お待ちしております。

9位：栃木県足利市

紅葉16点・穴場18点・アクセス16点・体験14点・トレンド14点 合計78点

photo by PIXTA

足利市は、織姫公園の展望や鑁阿寺の伽藍、歴史的町並みが調和する“歩いて楽しい紅葉”が魅力です。見頃は11月中旬～下旬で、夜には史跡や神社がライトアップされ厳かな雰囲気に包まれます。東武・JRの二路線で都心から訪れやすく、混雑も比較的少ないため、散策や撮影の自由度が高いのも特長です。文化と自然を味わえる半日～一日の小旅行に最適です。

10位：愛知県豊田市

紅葉20点・穴場10点・アクセス15点・体験20点・トレンド13点 合計78点

photo by PIXTA

香嵐渓は約4,000本のモミジが巴川沿いを彩る全国屈指の紅葉名所です。2025年11月1日～30日の「もみじまつり」と夜のライトアップは圧巻で、橋や茶屋など撮影スポットも豊富です。人出は多いですが、開場直後や雨上がり、平日夜なら比較的ゆったり楽しめます。名古屋圏からのアクセスも良く、三州足助屋敷や香積寺とあわせれば紅葉体験がさらに充実します。

■ 11位～30位：注目の“静かな紅葉”自治体

11位：茨城県笠間市／12位：岐阜県郡上市／13位：山梨県北杜市／14位：新潟県十日町市／15位：岡山県鏡野町／16位：滋賀県長浜市／17位：福井県永平寺町／18位：山形県大蔵村／19位：長野県佐久市／20位：島根県津和野町／21位：島根県奥出雲町／22位：鳥取県倉吉市／23位：群馬県みなかみ町／24位：鹿児島県霧島市／25位：高知県いの町／26位：埼玉県秩父市／27位：福岡県朝倉市／28位：三重県名張市／29位：山口県岩国市／30位：兵庫県養父市

■ 旅のプロが提案する紅葉旅のコツ

ランキングでは、東北から関東、さらに西日本や北海道、九州まで、各地の特色ある紅葉スポットが選ばれています。栗原市（宮城県）の栗駒山や長野県駒ヶ根市の千畳敷カールなど、雄大な山岳景観と紅葉を同時に楽しめる場所から、東京都港区の明治神宮外苑のように都心で気軽に味わえる紅葉まで幅広い顔ぶれが並びました。また、津和野町（島根県）の『秋まつり』や岩国市（山口県）の「錦帯橋芸術文化祭」など、地域の歴史や文化と紅葉が融合した体験も高く評価されています。

このランキングは、ただ名所を巡るのではなく、「静かに」「自分らしく」秋を楽しむ旅の選択肢を提示するものです。混雑を避けながらも絶景や文化を体感できる自治体を知ることで、旅の幅を広げるきっかけになるでしょう。

この秋は、ランキングを参考にNEWTアプリで旅の計画を立てて、自分だけの“紅葉穴場体験”を見つけてみてください。

※本ランキングは株式会社令和トラベルが独自の調査・評価に基づき作成したものです。掲載内容は2025年9月時点の情報に基づきます。

