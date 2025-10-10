『城とドラゴン』× TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボイベントを10月15日（水）より復刻開催決定！本日からXキャンペーンを実施！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、TVアニメ『転生したらスライムだった件』との復刻コラボイベントが決定し、2025年10月15日（水）より開催されることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331550&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『転生したらスライムだった件』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_ten-sura-3/
10月15日（水）より『城とドラゴン』にてTVアニメ『転生したらスライムだった件』との復刻コラボイベントを開催することが決定いたしました。コラボ限定キャラとして「リムル＝テンペスト」や、城ドラキャラの新しい激レアお着替えが登場するほか、10月10日（金）からXにて「コラボ開催記念！サイン色紙プレゼントキャンペーン」を実施いたします。キャンペーンへのご参加お待ちしております！
【コラボ開催期間】2025年10月15日（水）19:00 ～ 10月29日（水）23:59
コラボ限定「リムル＝テンペスト」が再登場！激レアお着替え&ガチスキルも新登場！
期間中、“アバたま”に限定キャラ「リムル＝テンペスト」が再登場！新たな激レアお着替え「開国祭衣装」もアバたまに追加されます！そのほか、コラボ限定の襲来イベントやSP討伐イベント、レア城主イベントなど、コラボ期間だけの限定イベントも実施いたしますので、10月15日（水）からのコラボ開催に是非ご参加ください。
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「転スラのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331550&id=bodyimage2】
「コラボ開催記念！サイン色紙プレゼントキャンペーン」開催
コラボ開催を記念して、「コラボ開催記念！サイン色紙プレゼントキャンペーン」を実施します。『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）をフォローし、キャンペーン対象ポストを公式リポスト、またはハッシュタグ「#城ドラ転スラコラボ」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！ぜひ引用リポストする際はハッシュタグとあわせて、「コラボイベントが発表された時の感想」や「コラボイベントの楽しみにしているポイント」などもコメントしてみてください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331550&id=bodyimage3】
【開催期間】2025年10月10日（金）ポスト後 ～ 10月29日（水）11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
リポスト賞：
「えらべるPay（R）」1000円分 20名様
引用リポスト賞：
岡咲美保さん（リムル＝テンペスト役）の直筆サイン色紙 2名様
前野智昭さん（ヴェルドラ役）の直筆サイン色紙 2名様
櫻井孝宏さん（ディアブロ役）の直筆サイン色紙 2名様
■参加方法
（1）『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）をフォロー
（2）キャンペーン対象ポストをリポストまたは引用リポスト
