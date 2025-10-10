エアロゾル推進剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月01に「エアロゾル推進剤市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エアロゾル推進剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
エアロゾル推進剤市場の概要
エアロゾル推進剤市場に関する当社の調査レポートによると、エアロゾル推進剤市場規模は 2035 年に約 177憶米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の エアロゾル推進剤市場規模は約107憶米ドルとなっています。エアロゾル推進剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エアゾール噴射剤市場シェアの拡大は、パーソナルケア製品の需要増加によるものです。さらに、都市部におけるライフスタイルの変化は、化粧品、スキンケア、家庭用エアゾール製品の消費を牽引する重要な要因となっています。さらに、衛生に対する需要の高まりは、エアゾール消毒剤や殺菌剤の需要を加速させています。世界中で呼吸器疾患が増加していることと、吸入器の需要増加も、世界市場の成長を支えています。
エアロゾル推進剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/aerosol-propellants-market/87353
エアロゾル推進剤に関する市場調査では、環境に優しい推進剤の進歩により市場シェアが拡大することが明らかになっています。安全で持続可能かつ高性能な推進剤に対する需要の高まりは、業界におけるイノベーションを促進しています。例えば、ジメチルエーテルやメチルエチルエーテルベースの推進剤などの環境に優しい代替品は、持続可能性をサポートするために導入されています。
しかし、地球温暖化係数を高めることが判明しているハイドロフルオロカーボンベースの推進剤の規制は、市場の成長を阻害しています。欧州連合（EU）が課したF-Gas指令などの規制政策は、2030年までにHFCの使用量を削減することを義務付けており、この地域におけるエアロゾルの成長を鈍化させると予測されています。さらに、環境コンプライアンス基準を満たすための多大なコストと複雑さが、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331569&id=bodyimage1】
エアロゾル推進剤市場セグメンテーションの傾向分析
エアロゾル推進剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エアロゾル推進剤の市場調査は、推進剤のタイプ別、アプリケーション別、配合別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
エアロゾル推進剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-87353
エアロゾル推進剤市場は、推進剤のタイプ別に、炭化水素系推進剤、圧縮ガス、フッ素系推進剤に分割されています。これらのうち、炭化水素系推進剤セグメントは、予測期間中に48%以上の市場シェアを獲得し、世界市場で重要な地位を確保すると予測されています。
