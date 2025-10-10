【女性へのプレゼントに大人気】錆びにくく長く愛せる、三代目板金屋のステンレスButterflyかんざし
三代目板金屋が手掛ける「ステンレス KANZASHI～Butterfly」は、精緻な技術と現代的デザインが融合した美しいかんざしです。高品質なステンレス素材を使用することで、錆びにくく、軽量でありながらしっかりとした強度を実現。長く愛用できる耐久性も兼ね備えています。
「Butterfly（バタフライ）」シリーズは全三種展開で、それぞれ異なる羽根のデザインが魅力。繊細なカットワークと光沢の美しさにより、髪に挿すだけで華やかさと上品さを演出します。和装はもちろん、洋装のアレンジにも自然に馴染むモダンなデザインで、日常使いから特別な日の装いまで幅広く活躍します。
職人が一つひとつ手作業で仕上げるため、量産品にはない細やかな風合いと存在感が特徴です。結婚式や成人式、パーティーなどの特別なシーンでのアクセントとしても最適で、贈り物としても喜ばれる逸品です。
耐久性、機能性、美しさを兼ね備えた「ステンレス KANZASHI～Butterfly」は、時代を超えて愛される和のアクセサリーとして、日々の装いに上質な輝きを添えます。
配信元企業：株式会社堪能や
