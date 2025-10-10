【シズカウィル】OPPO シリーズ対応「レザーケース」「彩メッシュ」が「マイベスト月間アワード 2025年9月度」を受賞！

山口コーポレーション株式会社

OPPOシリーズ対応レザーケース

OPPOシリーズ対応彩メッシュケース

山口コーポレーション株式会社（本社：山口県美祢市、代表取締役社長：山口 貴嗣）のブランド「shizukawill（シズカウィル）」は、人気商品比較サイト「mybest（マイベスト）」が実施する「月間アワード 2025年9月度」において、OPPOスマホケース部門で受賞したことをお知らせいたします。


【受賞情報】


■ mybest月間アワードについて


「mybest（マイベスト）」は、実際に商品を検証・比較し、ユーザーが“本当に良い商品”を見つけられるようサポートする人気の比較サービスです。
各カテゴリーの中で特に評価の高い商品を選出し、月ごとに「月間アワード」として発表しています。


【受賞サイト】


受賞名：mybest 月間アワード 2025年9月度


部門：OPPOスマホケース部門


掲載サイト：https://my-best.com/


掲載ページ：https://my-best.com/17600/archives/2025/9#sell-score


■ 今回の受賞商品について


今回受賞したのは、全9色展開の高級感ある本革調手帳型ケースの「OPPOシリーズ対応 レザーケース」と拭き取りやすいメッシュ素材で汚れに強く見た目も華やかな「OPPOシリーズ対応 彩メッシュ ケース」が高く評価されました。シンプルでありながら質感の高さやフィット感にこだわり、ユーザー満足度の高いアイテムとして支持を集めています。


【受賞商品】


OPPOシリーズ対応 レザーケース


OPPOシリーズ対応 彩メッシュ ケース


■ 今後の展開


シズカウィルは、今後もOPPOシリーズをはじめとする多様な機種への対応ラインナップを強化し、素材選定から製造工程まで細部にこだわり、日常を快適に彩るアクセサリーをお届け出来る様、今後もお客様の声を大切にし、デザイン性と機能性を兼ね備えた製品開発を進めてまいります。


【 OPPO Reno14 5G（ オッポ レノ 14 ファイブジー）新商品紹介 】


OPPO（CPH2737）で発売の「 OPPO Reno14 5G 」に対応！





山口コーポレーション株式会社（本社：山口県美祢市、代表取締役社長：山口 貴嗣）のブランド「shizukawill（シズカウィル）」は、「 OPPO Reno 14 5G（ オッポ レノ 14 ファイブジー）」対応 クリア ガラスフィルム を販売いたしました。

ブルーライトカット ガラスフィルム

■製品仕様


硝子素材： 日本製 AGC旭硝子
密着剤： 日本 のNippa社製
仕様： ブルーライトカット
( 目に優しいブルーライトカット フィルム )
ガラス表面処理：プラズマ溶射処理フッ素コーティング（滑らかな指触りとなっております）。
表面硬度 硬度9H ガラス厚み0.3mm 全面吸着保護フィルム 指紋軽減 飛散防止
※全面吸着とは フィルム 全体に密着剤が塗布されている仕様となります。

■商品内容
・ガラスフィルム×1
・クリーナーセット×1


・クリーニングクロス×1








1.瞳の負担を減らす


強いエネルギーを持ち、目に大きな負担をかける可能性があるブルーライトから瞳を守ります。






2.強度に絶対の自信あり


当社のガラスフィルムは400℃で2度加熱し、1枚あたり4時間もの長い時間をかけ強化しています。従来品よりもさらに高い硬度で表面に傷を付けません。






3.滑らかで指触り抜群


ガラス表面に日本企業ShinEtsu（信越化学工業）製フッ素系コーティング剤による


表面格好でスムーズな指触りを実現。






★破片が飛び散らない


飛散防止PET層がガラス片の飛散を防ぎ、


割れたガラスフィルムでの怪我を防止します。



★汚れもすぐに拭き取れる


表面に指紋や汚れ等が付着してもサッと拭き取るだけで簡単にキレイに！


画面を清潔に保つことができます。






★自動吸着だから安心


自動吸着なので自然に空気が抜けます。



★衝撃に強いパッケージ


シズカウィルでは、従来のプラスチック製のパッケージではなく　厚みのあるスポンジ素材を使用した耐衝撃パッケージを採用しています。





《山口コーポレーション株式会社について》



会社名：山口コーポレーション株式会社


本社：〒759-2213 山口県美祢市大嶺町西分10667番地1


代表者：代表取締役社長 山口貴嗣


事業内容：スマートフォンアクセサリー通信販売（輸出入販売事業）、ホームページ制作、


　　　　　広告・印刷物制作


shizukawill 商標登録番号：第5883712号


公式サイト： https://yamaguchi-corp.com/


シズカウィル公式オンラインストア： https://shizukawill.co.jp/(https://shizukawill.co.jp/)