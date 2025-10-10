大阪・関西万博で話題の「ミライ人間洗濯機」販売決定 !!

株式会社サイエンス

ファインバブルを独自の技術で効率よく吐水する技術を多種多様な分野に導入し、人々の暮らしをより豊かにすることを目的とする株式会社サイエンス（所在地:大阪市淀川区、取締役会長 青山恭明、以下当社）は、開催中の2025年大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンで展示している「ミライ人間洗濯機」の量産体制を整え、販売することといたしました。これまで展示限定の一点ものとして制作した本作を、閉幕後も皆様にご体験いただけるよう展開いたします。

●ミライ人間洗濯機の販売に至った経緯

大阪ヘルスケアパビリオンに展示中のミライ人間洗濯機

当初、ミライ人間洗濯機は販売を目的とせず、展示のために約1億円を投じて制作した一点ものでした。しかし、開幕翌日にはアメリカから「購入したい」と申し出る方が現れ、その後も多くの方々から販売価格や導入についての問い合わせが相次ぎました。会期中、入浴体験希望者が殺到し入浴できなかった方々も少なくありませんでした。私たちは、この唯一無二の体験をより多くの方に届けたいという想いから、展示終了後も全国で体験できるよう販売を決定しました。ミライ人間洗濯機を通じて、「人が洗われる」という新たな価値を広く社会に提供してまいります。

●ミライ人間洗濯機の入浴の流れ

ミライ人間洗濯機はカラダもココロも自動で洗浄をコンセプトに、全行程を15分で完結いたします。

●代表者コメント

ありがたいことに、会期中にミライ人間洗濯機をご体験いただいた多くの方々から、「また入りたい」「これが未来の当たり前になれば」といったお声を多数頂戴しました。展示を通じて想像を超える反響をいただき、心より感謝申し上げます。同時に、万博という場が持つ圧倒的な発信力と影響力を改めて実感いたしました。私たちは、閉幕後も『カラダもココロも自動で洗われる時代へ』というコンセプトのもと、癒しと再生の体験をより多くの方にお届けし、新たなライフスタイルの創造に貢献してまいります。

●会社概要

社 名：株式会社 サイエンス

所 在 地：大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

代表取締役社長：水上 康洋

法 人 設 立：2007年8月

事 業 内 容：ファインバブル製品の開発・製造・販売及びメンテナンス

W E B サ イ ト ：https://i-feel-science.com/