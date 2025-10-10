大阪・淡路に新店舗誕生！　「アパマンショップ淡路店」2025年10月10日（金）オープン

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のアパマンショップを展開するAPAMAN株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山崎 戒／EL CAMINO REAL株式会社の連結子会社）は、アパマンショップ加盟企業である株式会社タカラコンステレーション（本社：大阪市東淀川区）が、2025年10月10日（金）に「アパマンショップ淡路店」を新規オープンしたことをお知らせします。

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

店舗情報

■ オープンの背景

大阪・梅田エリアからのアクセスも良好な阪急「淡路」駅は、再開発により商業施設や住宅が増加し、単身層からファミリー層まで幅広いニーズが集まる注目エリアです。新店舗では、地域に密着した豊富な物件情報をもとに、通勤・通学に便利な駅近物件や新生活向けの賃貸住宅をスピーディに提案。オンライン相談や内見にも対応し、来店から契約までをスムーズにサポートします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/171_1_79fd8c103415208354cf3d962310e77d.jpg?v=202510100458 ]

■（学生・新社会人）

大阪・淡路は気取らず暮らせてアクセス良好。阪急やJRで梅田・新大阪へ軽やかに移動でき、駅前には商店街・カフェ・スーパーが充実。家賃相場は中心部より控えめで、1R～1Kの選択肢も多彩。古民家リノベや新築も混在し、週末はローカル食堂巡りも楽しい。はじめての一人暮らしにちょうどいい“等身大の街”です。

■ファミリー向け

淡路は落ち着きと利便性のバランスが魅力。梅田・新大阪への通勤がスムーズで、保育園や小学校、公園も徒歩圏に点在。商店街の生鮮や大型スーパーで日々の買物が完結し、病院や公共施設も身近。2LDK以上や駐輪場付き物件も見つけやすく、子育て期の暮らし替えにも最適。地域行事が多く、見守りのある温かなコミュニティが育っています。

■DINKs／共働き向け

機動力重視の二人に淡路は好相性。主要ターミナル直結で通勤・出張が効率化、帰宅後は商店街と飲食店で“秒で外食”。新しさと下町情緒が同居し、リノベ系2LDKやペット相談可など個性派物件も選べます。休日は淀川のリバーサイド散歩、都心へはサッとお出かけ。程よい賑わいと家計に優しい賃料で、無理なく上質な日常を。

【株式会社 タカラコンステレーション】

代表者 ：宮野 純

所在地 : 533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里１丁目１１-２８北淀宝ハイツカトレア

TEL ：06-6325-6444

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業等を行っています。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【EL CAMINO REAL株式会社】

EL CAMINO REAL株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel ： 0570-058-889 Mail ： pr@apamanshop.co.jp

＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/