株式会社イオレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧野 諭吾、以下「イオレ））は、デジタルクリエーション事業や日本最大級のWeb3サミット開催など、幅広いサービスを展開する株式会社TEAMZ（本社：東京都港区、代表取締役：Tianyu Yang、以下「TEAMZ」）との間で、暗号資産金融事業における主に主にイベントやマーケティング支援を目的した基本合意書を締結し、暗号資産金融分野における協業を検討開始したことをお知らせします。

■基本合意契約締結の経緯

イオレは、2025年8月14日に公表した中期経営計画において暗号資産金融事業を中核に位置づけ、暗号資産トレジャリー（自社による取得・保有による財務基盤強化と経済規模拡大）と暗号資産レンディング（市場から一定金利をもって暗号資産を調達するデットファイナンスでの財務強化）の２つの戦略的資金調達を推進し、さらに、保有する暗号資産を運用することによって、暗号資産の値上がりによる資産価値の上昇だけでなく、運用収益の獲得も行います。

将来的な暗号資産のマスアダプションを見据え、ユーザー接点とレンディング等のサービスをシームレスに結ぶ、次世代の金融プラットフォーム「Neo Crypto Bank構想」の具現化を段階的に進めます。



TEAMZは、Web3領域での事業戦略・実装支援に強みを有しております。また、Web3業界やAI(人工知能)業界のリーダー、専門家、投資家、デベロッパーなどが参加する大型イベント『TEAMZ WEB3/AI SUMMIT』の企画・運営なども主催しており、業界での知名度やプロモーション力に一定のプレゼンスも有しております。

本基本合意は、イオレが推進する暗号資産金融事業に付随する実装支援、マーケティング戦略、イベントについて、TEAMZと段階的に協議・実行する枠組みを定めるものです。

■ 本基本合意に基づく検討概要

本基本合意に基づき、両社は以下の3つの領域を中心に協議・検討を進めていく予定です。

１.提携スキーム及び役割の基本方針

イオレ：事業計画の立案、運営・進行管理、当社が主催・参画するイベント等への協働。

TEAMZ：イオレの事業のマーケティング支援（自社メディア・ソーシャルやユーザー基盤の活用 等）、イベント支援（パートナーや投資家紹介など）

２. 協業の内容（当面の協議・実施想定テーマ）

1.イベント・プロモーション連携

TEAMZが主催するイベント(例：TEAMZ SUMMIT 2026年4月予定)等との連携・協働について協議。

2.マーケティング支援

当社プロダクト／サービスの導線整備、告知・PR、ユーザー基盤との接点創出等。

3.ファイナンス支援

投資家・事業パートナー紹介等、事業推進に資する資金・提携機会の探索。

株式会社イオレ

本社所在地：〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町6-16 RONDO日本橋ビル4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：9億1533万円 ※2025年3月31日時点

従 業 員 数：100名 ※2025年3月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・PC・スマートフォン向け各種サービスの運営（「らくらく連絡網＋(プラス）」）

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・旅行事業

・AIデータセンター事業

・暗号資産金融事業



