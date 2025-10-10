【博報堂BIZ GARAGE主催】博報堂のエージェントAIで実現する、組織とブランドの未来 「ひと」と「AI」がワンチームで描く、ブランド成長の実現シナリオ

博報堂が運営するビジネスポータル「BIZ GARAGE」は、フルファネルマーケティングを実践するソリューションや事例など、さまざまな情報をお届けしています。また最新トピックスや企業にとって興味関心の高いテーマを専門家や実務リーダーが詳しく解説するウェビナーやイベントのお知らせも多数掲載し、「博報堂BIZ GARAGEウェビナー」を無料開催しています。



今回のテーマは「博報堂のエージェントAIで実現する、組織とブランドの未来 ―「ひと」と「AI」がワンチームで描く、ブランド成長の実現シナリオ」。



部門ごとにバラバラに行われるCRM・EC施策は、顧客接点の分断を招き、NPS（ネット・プロモーター・スコア）やLTV（生涯顧客価値）の改善を妨げています。多くの企業がCX統合を経営課題と認識しつつも、組織の壁やスピード不足が原因で、次の一手を打てずにいるのが実情です。


そうした中、博報堂では、生活者発想とデータドリブンを融合した即戦力エージェントAIを開発。企業の顧客体験と組織変革を同時に実現する『CX AI STUDIO』として、「ひと」と「AI」がワンチームで戦略立案から現場実装まで伴走します。



本セミナーでは、このAIが生み出すEC・CRM刷新や、マーケティングとセールス連携の最新事例をご紹介します。自社の顧客体験と組織を同時に進化させ、事業成長に直結させる実行可能な戦略とプロセスをお伝えします。ぜひ業務にお役立てください。



■イベント概要


タイトル：博報堂のエージェントAIで実現する、組織とブランドの未来


「ひと」と「AI」がワンチームで描く、ブランド成長の実現シナリオ


主催：博報堂BIZ GARAGE


日時：【複数日程開催】


１. 2025年10月16日(木) 15:00～16:00


２. 2025年10月30日(木) 15:00～16:00


※ライブ配信の申込者の方のみ見逃し配信あり



形態：オンラインイベント(Zoomライブ配信)


料金：無料


参加方法：事前登録制


https://www.bizgarage.jp/seminar/20251016?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250926&utm_content=seminar/20251016


https://www.bizgarage.jp/seminar/20251016?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250926&utm_content=seminar/20251016


■応募締め切り：


１.2025年10月13日(月)15:00
２.2025年10月27日(月)15:00


後日、ご登録いただいたメールアドレスに詳細を送付します。


※セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合がございます。


※お申込み多数により、抽選とさせていただく場合がございます。



■プログラム　※本プログラム内容は変更となる場合がございます。


- 「ひと」と「AI」がワンチームになる時代の到来
─部門横断でCXを統合し、顧客とブランドの関係を深化させる方法を学ぶ
- 博報堂独自のエージェントAI、その実力と仕組み─ 戦略立案から現場実装までをスムーズにつなぐアプローチを理解する
- 部門の壁を超える顧客体験設計メソッド
─ EC・CRM・営業を連動させ、顧客価値を最大化する方法を身につける
- 実践事例：CXとEXを同時に変えた変革ストーリー─ 現場を動かし、成果を定着させるプロセスを知る
- 未来のブランド運営を共に描くステップ 　─ 自社に合わせた実行プランを描くヒントから行動に移せる

■登壇者



池田 善行
株式会社博報堂 CXクリエイティブ局 CXデザイナー・AIデザイナー



CX戦略やサービスデザインからAI活用まで、数多くの大手企業の顧客接点変革を支援。生活者発想に基づくAIデザインのプロフェッショナル。






武藤 重近


株式会社博報堂 CXクリエイティブ局



マーケティングとセールス、CRM、EC、サービスデザイン領域を横断する変革プロジェクトを多数プロデュース。





■BIZ GARAGEについて




株式会社博報堂では、クライアントのフルファネルマーケティングを実践する各種ソリューション情報やお役立ち情報を掲載するビジネスポータル「BIZ GARAGE」を運営しています。


クライアントの商品・サービスの認知・興味を促進させる広告・販促領域だけでなく、購入・リピートといった生活者の顧客化からファン化までをフルファネルでサポートするために、「セールス領域」「EC領域」「OMO領域」等の関連する実践的なソリューション情報を発信中です。


HP：https://www.bizgarage.jp/



【ウェビナーに関するお問い合わせ】


BIZ GARAGE 運営事務局：info.bizgarage@hakuhodo.co.jp