ユニコーンチャームがメリーゴーランドのように現れる、ミニチュアタイル×ユニコーン『ユニコーン缶』大丸東京店にて先行発売。缶用アクセサリーチェーンも初登場！ユニコーンに『羽』を描き込むペイントイベントも

株式会社ビーディ・ラボ

ドリーミーな「ミニチュアタイル×ユニコーン」の世界




本商品のテーマは、「ミニチュアタイル×ユニコーン」。


蓋面には、ガラス絵で描いた「ユニコーン」をデザイン。


色とりどりの花をまとったドリーミールックなユニコーンは、今にも缶から飛び出して駆けていきそうです。


蓋のダイヤカット部分には、ユニコーンが飛んでいく虹色の空や、ユニコーンの蹄の音が響く夢のお城のタイルなどを配置。ユニコーンの世界観を表現したガラス絵を散りばめています。










缶の側面にもエンボス加工を施し、本物のタイルのような仕上がりに


缶の側面には、レトロ可愛いミニチュアタイルをデザイン。タイルの部分は陶器のようなつるんとした質感です。ガラス絵の輝きをデザインに活かしました。


さらに今回初の試みとして、缶の側面にもエンボス加工を施しました。


タイルの部分がぷっくり飛び出しており、本当にタイルでできているかのような仕上がりのお菓子缶となりました。




メリーゴーランドのように登場する、オリジナル『ユニコーンチャーム』入り


昔むかし、何千年も前に、ユニコーンの宝石が入っている宝石箱がありました。その宝石箱を集めて、4種類のユニコーンを揃えると願いが叶うとか……。



そんな架空の物語を想像してつくった『ユニコーンチャーム』が今回のおまけです。青山デカーボが金型からこだわった、オリジナルデザインのチャームです。





お菓子缶を開けると、ユニコーンチャームがメリーゴーランドのように登場します。



ユニコーンチャームは全4種類。どれが入っているかは、缶を開けるまでのお楽しみです。4種類集めれば、もしかしたら願いが叶うかもしれません。




グルテンフリーの「濃厚カカオと苺のショコラ」に舌鼓


『ユニコーン缶』の中のお菓子は、サクサクした米粉フレークを濃厚なカカオで包んだ、グルテンフリーのショコラです。苺の甘酸っぱさと、濃厚なカカオのビターなコクが絶妙なバランス。サクサクの食感も楽しい絶品に仕上がりました。




リボンの代わりに、缶用アクセサリーチェーンでラッピング！宝物みたいな贈り物に。




従来のリボンラッピングに代わり、


青山デカーボのお菓子缶の蓋につけられる『缶用アクセサリーチェーン』を作りました。


取り外してバッグチャームなどとしても楽しめる、二度嬉しい仕掛けです。



丸缶、楕円缶の蓋にピッタリのサイズです。


アクセサリーチェーンのラインナップは2種類。色とりどりの宝石を並べたようなカラフルなチェーンと、上品な光沢が美しいパール風チェーンから選んでいただけます。



お菓子缶とは別売りです。いつもより少し特別にしたい贈り物や、お菓子缶のおめかしにおすすめです。






ユニコーン缶のユニコーンに『羽』を描き込むペイントイベントを開催。世界にひとつのお菓子缶に


大丸東京店での催事では、『ユニコーン缶』『東京駅缶』『ネコのトランプ缶２』のいずれかの商品をお買い上げいただいたお客様を対象に、グラスペイントアーティストのAlisa Horitaによるペイントイベントを開催いたします。


ユニコーン缶には『羽』のペイント、東京駅缶には『星』や『月』のペイント、ネコのトランプ缶２には『隠れハート』や『イニシャル』を描き込みます。



当日はご購入いただいた缶の蓋面に、Alisa Horitaがその場でペイントを行い、世界にひとつだけの特別なアート缶としてお持ち帰りいただけます。特別体験をぜひ味わってみてください。



※10月22日（水）10時から12時まで、10月25日（土）10時から12時までの２日間限定


※ペイントイベントは１会計につき１点まで


※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。



ペイントイベント


ユニコーン缶のユニコーンに『羽』をペイント

東京駅缶に『星』をペイント



【商品詳細】


大丸東京店先行発売『ユニコーン缶』　


ユニコーンチャーム1個　


グルテンフリーの濃厚カカオと苺のショコラ５個入り


税込2,090円（本体価格 1,900円）


※お一人様につき５点まで


※アレルギー対応スイーツではございません。



『お菓子缶用アクセサリーチェーン』


・パール風チェーン


税込220円（本体価格 200円）



・カラフルチェーン


税込352（本体価格 320円）




【発売日】


会期：2025年10月22日（水）～11月4日（火）


場所：大丸東京店　1階　MVPスイーツ（中央入口前）


※品切れの際はご容赦ください。


※お取り置きやご予約は承っておりません。


※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。




青山デカーボHP：http://www.aoyama-decarbo.com