「薬剤師って何を研究するの？」 神戸学院大学薬学部が薬学の世界をわかりやすく紹介
神戸学院大学薬学部は、高校生と保護者を対象とした「薬学入門講座 第２弾」を開講します。
本講座は「薬学部での学び、薬学部・薬剤師の研究活動に目を向けてみませんか？」をテーマに、理系分野や医療・薬に関心のある高校生の進路選択を支援するものです。
費用は無料で、事前申込制で、各回30名程度を募集します。
講座概要
薬学部の教員が、薬の作用機序や開発の流れ、最新の研究内容、薬剤師の研究活動などを分かりやすく解説します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/169895/table/13_1_953545554014c22207a99c8a643b46e4.jpg?v=202510100527 ]
第1回～第3回は終了しています。
開催概要
対象者: 高校生および保護者
参加費: 無料（事前申込制）
会場: KOBE Co CREATION CENTER（神戸市中央区三宮町1丁目9番1号 センタープラザ9階）
主催: 神戸学院大学 薬学部
＜申込方法＞
事前申込は、こちら(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=CehgF0sAZEWFxLM9mICCsobeMnqt-ndAnypV1csR1mRUOTJWNUdNWDQxM0lWNlNaTFVROUo1OEI3Uy4u&route=shorturl)よりお願いします。
＜参考リンク＞
神戸学院大学 薬学部(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_pharmacy/)
薬学部オリジナルサイト(https://kobegakuin-yakugaku.jp/)
＜メディア関連の方＞
本件に関する取材をご希望の場合は、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
＜本件に関する問合せ先＞
神戸学院大学 薬学部長室
TEL 078-974-1551（代表）
受付時間 平日（月曜～金曜）9:00～17:00
Netでのご連絡はこちら(https://kobegakuin-yakugaku.jp/contact/)