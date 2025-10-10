「THE FIRST SLAM DUNK “COURT” in KOBE」いよいよ来週開催！2025劇場新商品など公式グッズ販売内容が決定！

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）は西日本エリアで初めて開催する、映画「THE FIRST SLAM DUNK」の全国再上映記念イベント「THE FIRST SLAM DUNK “COURT” in KOBE」を10月13日（月・祝）から10月26日（日）の期間にオープンします。

このたび、本イベントで販売する新商品を含むグッズ内容をお知らせします。また、映画の世界観を追体験できるイマーシブ空間など展示エリアは入場料無料（予約不要）です。この機会に神戸ウォーターフロント・GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸・エリア愛称：TOTTEI：トッテイ）にお越しください。

１. 山王ユニフォームセットやFIGURE COLLECTIONの新作など劇場新商品も販売！

試合前の選手たちのロッカールームをイメージしたエリア「LOCKER ROOM」では、初登場の山王ユニフォームセットや、大人気のFIGURE COLLECTIONの新作など、2025年の新作劇場新商品をはじめとする各種公式グッズの販売を行います。

２. 事前予約で完売御礼！コラボCAFEで、テイクアウト限定ドリンクの販売決定！

事前予約で入場チケットが完売となったコラボCAFEで、コラボドリンク2種のテイクアウト商品の販売が決定。展示イベントとあわせてお楽しみください。

※ コラボドリンクにはコースターは付きません。

【「THE FIRST SLAM DUNK “COURT” in KOBE」開催概要】

Web： https://www.totteikobe.jp/event/article/14193

開催期間： 2025年10月13日（月・祝）～ 10 月26日（日）

会場： TOTTEI（神戸市中央区新港町2-1）

＜COURT＆LOCKER ROOM 実施エリア＞

デジアラBASE THE NEST OF STORKS（アリーナ正面1F）

＜コラボCAFE 実施エリア＞

TOTTEI STAND BOUY（アリーナ正面2F ）

営業時間： ＜COURT＆LOCKER ROOM＞

平日11時～20時／土日祝 10時～20時 入場無料・予約不要

※混雑時は当日整理券配布の可能性あり、当日の整理券情報は

TOTTEI公式X（https://x.com/tottei_official）で随時配信します。

＜コラボCAFE＞

平日11時～20時／土日祝 10時～20時

※店内利用は事前予約制

※店内利用チケットは完売し、当日券等の追加販売はございません

テイクアウトでコラボドリンクを販売いたします。

アクセス： 各線神戸三宮駅より徒歩18分（ https://www.totteikobe.jp/access ）

主催： 株式会社One Bright KOBE

協力： THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

後援： 神戸市

“湘北vs山王戦”の熱量を追体験できる空間 ＜COURT＞

GLION ARENA KOBE 正面1Fの「デジアラBASE -THE NEST OF STORKS-」で開催。

普段はプロバスケットボールチームやユースチームの練習スペース（サブアリーナ）として活用している会場を、期間限定で映画「THE FIRST SLAM DUNK」の世界観で一般開放します。

（入場料無料・予約不要、来場者多数の場合は当日整理券を配布）

会場入り口には、体育館の床材をリユースしたビジュアルボードが来場者をお出迎え。湘北高校と山王工業高校の両チームのユニフォーム展示や大型ビジョンによる映像の放映、「NO.1ガード」のスタンプコーナーや、湘北高校と山王工業高校のメンバーの大型バナーで飾られたバスケットコートが登場し、右斜め45度からシュートを打った雰囲気を味わえるイマーシブ空間になっています。作中で描かれる“湘北vs山王戦”の熱量を追体験できる空間を五感でお楽しみいただけます。

映画『THE FIRST SLAM DUNK』について

2022年12月3日(土)より公開した映画『THE FIRST SLAM DUNK』。ロングランとなった本作は2023年8月31日(木)に終映を迎え、2023年国内興行収入1位、興行成績として動員人数10,959,356 人、興行収入158.7億円を記録しました。

さらに、2024年には、8月13日(火)～9月1日(日)まで復活上映し、その記録を累計興行収入164.8億円まで伸ばしました。そして2025年、全国映画館にて10月13日(月・祝)～26日(日)まで2週間限定の上映をすることが決定しています。

『THE FIRST SLAM DUNK』

2025年10月13日(月・祝)～26日(日) 2週間限定上映

原作・脚本・監督：井上雄彦

演 出：宮原直樹 北田勝彦 大橋聡雄 元田康弘 菅沼芙実彦 鎌谷 悠

キャラクターデザイン：井上雄彦 江原康之 CGディレクター：中沢大樹 作画監督：江原康之

美術監督：小倉一男 色彩設計：古性史織 撮影監督：中村俊介 編集：瀧田隆一

音響演出：笠松広司 アニメーションプロデューサー：西川和宏 プロデューサー：松井俊之

声：仲村宗悟 笠間淳 神尾晋一郎 木村昴 三宅健太

オープニング主題歌：The Birthday(UNIVERSAL SIGMA)

エンディング主題歌：10-FEET(EMI Records) 音楽：武部聡志、TAKUMA(10-FEET)

製作：2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

アニメーション制作：東映アニメーション/ダンデライオンアニメーションスタジオ

(C) I.T.PLANNING,INC. (C) 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

https://slamdunk-movie.jp/(https://slamdunk-movie.jp/)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTTEIについて

関西最大級・1万人収容規模の「GLION ARENA KOBE」を中心にした新港第2突堤のエリア愛称「TOTTEI（トッテイ）」は、神戸の発展を100年以上支えてきた「突堤」の名前を継承し、港としての文化交流が活発に行われた歴史を、エンターテインメントという新しい形で実現していく思いを込めて名付けました。阪神淡路大震災より30年の節目に誕生した本エリアで、神戸港の歴史と今後の発展の「伝統と革新」を紡ぎながら、来場者に感動体験をお届けする「神戸の新たな魅力・まちづくり」に取り組みます。

日常的にご利用いただけるレストランゾーンやアリーナ南側には六甲山～神戸港をパノラマビューで見渡すことができるシンボリックな「TOTTEI PARK」とあわせて、365日お楽しみいただけるおでかけスポットです。