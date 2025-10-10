ドローン操縦体験ができる無料イベントを11月28日（金）に福島県郡山市で開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市、代表取締役：小林 康宏）と合同で、2025年11月28日（金）に福島県郡山市にて、ドローン操縦体験の無料イベント「DJI New Pilot Experience（ニュー・パイロット・エクスペリエンス）」を開催いたします。

当日は、DJIの空撮用ドローン Mavic 4 Pro（マビック 4 プロ）や Mini 5 Pro （ミニ 5 プロ）などのフライト体験に加え、空撮を楽しむために必要な知識や準備についてもわかりやすく解説します。経験豊富なインストラクターがマンツーマンで丁寧にサポートしますので、「何から始めればいいかわからない」という初心者の方でも安心してご参加いただけます。気に入った機体があれば、その場でのご購入も可能です。ぜひお気軽にご参加ください！

※新製品の発表などにより、体験内容や展示機体が変更になる場合がございます。

ドローン操縦体験ができる無料イベント

ドローンに初めて触れる方や、実際に試してから購入を検討したい方、ドローンの業務活用を検討している法人様まで、どなたでも気軽にご参加いただけます。DJIの空撮フラッグシップモデル Mavic 4 Pro をはじめ、最新ドローンを屋内施設でフライトして性能をお試しいただけます。空撮を楽しむために必要な知識や準備の概要もミニセミナーでお伝えしますので、ご安心ください。

【ドローン無料体験会／相談会】DJI New Pilot Experience in 福島 概要

開催日： 2025年11月28日（金）

時間 ： 14時00分～（受付：13時45分～）

会場 ： SDTC（スペースワン ドローン トレーニング センター）※旧朝鮮初中級学校

〒963-1151 福島県郡山市田村町金沢豆田94

参加費： 無料

定員 ： 先着30名

対象者： ・これからドローンを始めたい方

・空撮を使ってお仕事にしていきたい方

・DJIの新製品を見てみたい/興味がある方

▼定員30名限定！参加無料・事前申込制▼

お申し込みはこちら ▶https://sekido-rc.com/?pid=188766643

※満席となる前に、ぜひお早めにお申し込みください！

フライト体験・展示機体

・DJI Mavic 4 Pro

1億画素 6K対応の Hasselbladメインカメラと1/1.3インチと1/1.5インチの大型CMOSデュアル望遠カメラを搭載。縦撮影や360°回転可能なジンバル、低照度対応の障害物検知機能などを採用し、プロフェッショナルな撮影現場から、SNS投稿まで最適な一台です。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3072235(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3072235)

・DJI Mini 5 Pro

5000万画素の1インチCMOSカメラを搭載し、4K/120fpsの高解像度と高いイメージング性能を発揮。縦撮影や225°回転可能なジンバル、低照度下での障害物検知機能などを採用し、プロフェッショナルな撮影現場はもちろん、ドローンを始めたい方にも最適な一台です。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3120542(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3120542)

・DJI Neo

コンパクトな手のひらサイズで、簡単操作で誰でも手軽に撮影できるドローン。本体のボタン操作で手のひらから離着陸でき、AIトラッキングで被写体をフレームに収めて高性能な撮影ができます。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3011453(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3011453)

●【ドローン無料体験会／相談会】DJI New Pilot Experience in 福島 詳細／申込み

https://sekido-rc.com/?pid=188766643

ドローンの空撮体験や業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの方にドローンを使った撮影や業務効率の改善を実現していただくため、ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加いただいております。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

受付時間：平日11:00～17:00

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837