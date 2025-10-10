【参加無料・交通費助成あり】“第4回目の大人気ツアー”北海道根室市「地域おこし協力隊体験ツアー」参加者大募集！

根室市役所

朝日にいちばん近いまち・根室。

食べ物がおいしく、自然豊かなこの地で、地域おこし協力隊や先輩移住者と交流しながら「暮らし」を体感できる3泊4日の移住体験ツアーを開催します。

現在、根室市には19名（2025年10月1日時点）の地域おこし協力隊が活躍しており、移住者も年々増えています。

本ツアーでは、協力隊の活動や暮らしを実際に見聞きし、根室での生活を具体的にイメージできるプログラムをご用意しました。

今回で4回目となる同ツアーは、下記のような実績がございます！

【第1回目】令和6年11月26日～29日／参加者6名より移住者1名

【第2回目】令和7年3月10日～13日／参加者15名より移住者2名

【第3回目】令和7年9月1日～4日／参加者12名より移住相談実施中

第3回ツアーでは、道内外から12名の参加者が集まりました。根室ならではの自然や食、そして地域おこし協力隊・移住者との交流を通じて、ここでしか聞けない「根室のリアルな声」に触れていただきました。

▼第3回目のツアーについてご紹介

担当職員より根室市についての説明や現地域おこし協力隊メンバーによる活動内容の説明。

質問コーナーも行いました。

半日観光を設け、根室の魅力を満喫していただきました！

海鮮焼き体験では、獲れたて新鮮な焼き秋刀魚も堪能！

今回のツアーのポイント

1.参加費は無料！！ホテル宿泊費はツアーに含まれます！

さらに交通費の助成もあり！

2.地域おこし協力隊とのリアルな交流。

移住や新しいライフスタイルを検討している方にピッタリ！

3.美しい自然とゆったりした時間を満喫

都会では味わえない、広大な大地と自然に囲まれた非日常の生活を楽しめます。

【募集要項】

日程：令和7年11月10日（月）～11月13日（木）の3泊4日

応募対象：年齢不問。地域おこし協力隊に興味のある方。移住を検討されている方。

募集定員：10名※定員を超える応募があった場合は、志望度の高い方を優先させていただきます。

参加費：無料

ツアーに含まれるもの：● ホテル宿泊費（3泊・朝食付）● 11月11日の昼食● 11月12日の昼食および懇親会

交通費助成：道内から参加の方 一律15,000円・道外から参加の方 一律25,000円を交通費として助成いたします。※公共交通機関をご利用の場合は、参加者各自で手配お願いいたします。

▼ツアーの詳細は下記よりご確認ください。

https://nemurocity-iju.com/taiken_tour/

▼応募フォームはこちら（応募締切10/25まで）

https://docs.google.com/forms/d/1ff7c5wOjIGqF0bj8xXMpqMlk4YXh6cwZVMZDaOwdFzM/edit

【根室市について】

太平洋とオホーツク海に面した根室市は、北方海域の豊かな水産資源を背景に、古くから北方漁業の基地として発展してきた水産都市で、北方領土返還要求運動原点の地です。

本土最東端の岬「納沙布岬」は、貝殻島や水晶島など北方領土を間近に見ることができ、一番早く朝日と出会える場所です。

▼根室市移住定住促進ポータルサイト

https://nemurocity-iju.com

【根室市 地域おこし協力隊について】

地域の活性化を促進する地域おこし協力隊を全国から広く募集します。基幹産業の漁業が中心のまちで、花咲港はさんまの水揚げ日本一です！温かい地元の人たちと冷涼な気候のもと、夢を叶えてみませんか？委託契約を締結し個人事業主として活動していただくのが特徴で、兼業も可能です。根室市では、様々な働き方を応援する体制として専業型地域おこし協力隊と兼業型地域おこし協力隊の2種類を設定しています。自らの視点や行動で地域の活性化に貢献したい！そんな方を募集しています。

▼令和7年度根室市地域おこし協力隊 募集要項

https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/material/files/group/2/tiikiokosi_bosyuu.pdf

▼現地域おこし協力隊員へのインタビュー

https://nemurocity-iju.com/community_interview/