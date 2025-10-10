こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
証券アナリストによるディスクロージャー優良企業に4年連続選定
自動車・同部品・タイヤ部門において第1位を受賞
株式会社ブリヂストンは、公益社団法人日本証券アナリスト協会が実施する、2025年度「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」の自動車・同部品・タイヤ部門において4年連続で第1位に選定されました。
本選定は、企業情報開示の向上を目的に1995年度から毎年開催されているものです。日本証券アナリスト協会が設置するディスクロージャー研究会が、①経営陣のIR姿勢、IR部門の機能、IRの基本スタンス、②説明会、インタビュー、説明資料等における開示、③フェア・ディスクロージャー、④ESGに関連する情報の開示、⑤各業種の状況に即した自主的な情報開示、の5つの客観的な評価基準を策定し、企業のディスクロージャーの質、量、タイミング等を評価するものです※1。当社は、経営陣のIR姿勢から情報開示の充実などが評価されました。
■今回の受賞に際しての代表執行役 Global CEO 石橋秀一のコメント
ディスクロージャー優良企業に4年連続でご選定いただき、心より御礼申し上げます。
当社は、「最高の品質で社会に貢献」という使命のもと、「サステナブルなソリューションカンパニー」をビジョンに掲げ、変革を加速しています。社会と企業の双方の持続可能性を追求し、社会価値・顧客価値創造を強化することで、企業価値の継続的な向上を実現してまいります。ステークホルダーの皆様のお声に真摯に耳を傾け、対話を深めることが、ブリヂストンの持続的な価値創造基盤の強化、さらには「質を伴った成長」につながるものと考えております。今後も、透明性の高い情報開示と質の高い対話機会の拡充に努め、皆様から共感・信頼いただける経営を目指してまいります。
関連リンク
当社受賞メッセージ動画および評価概要
https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/selectiont/index.html#jidousya
当社投資家情報（当社Webサイト）
https://www.bridgestone.co.jp/ir/
※１ 公益社団法人日本証券アナリスト協会「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定結果（https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/selectiont/index.html）」
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ グローバル広報オペレーション部門 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
株式会社ブリヂストンは、公益社団法人日本証券アナリスト協会が実施する、2025年度「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」の自動車・同部品・タイヤ部門において4年連続で第1位に選定されました。
本選定は、企業情報開示の向上を目的に1995年度から毎年開催されているものです。日本証券アナリスト協会が設置するディスクロージャー研究会が、①経営陣のIR姿勢、IR部門の機能、IRの基本スタンス、②説明会、インタビュー、説明資料等における開示、③フェア・ディスクロージャー、④ESGに関連する情報の開示、⑤各業種の状況に即した自主的な情報開示、の5つの客観的な評価基準を策定し、企業のディスクロージャーの質、量、タイミング等を評価するものです※1。当社は、経営陣のIR姿勢から情報開示の充実などが評価されました。
■今回の受賞に際しての代表執行役 Global CEO 石橋秀一のコメント
ディスクロージャー優良企業に4年連続でご選定いただき、心より御礼申し上げます。
当社は、「最高の品質で社会に貢献」という使命のもと、「サステナブルなソリューションカンパニー」をビジョンに掲げ、変革を加速しています。社会と企業の双方の持続可能性を追求し、社会価値・顧客価値創造を強化することで、企業価値の継続的な向上を実現してまいります。ステークホルダーの皆様のお声に真摯に耳を傾け、対話を深めることが、ブリヂストンの持続的な価値創造基盤の強化、さらには「質を伴った成長」につながるものと考えております。今後も、透明性の高い情報開示と質の高い対話機会の拡充に努め、皆様から共感・信頼いただける経営を目指してまいります。
関連リンク
当社受賞メッセージ動画および評価概要
https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/selectiont/index.html#jidousya
当社投資家情報（当社Webサイト）
https://www.bridgestone.co.jp/ir/
※１ 公益社団法人日本証券アナリスト協会「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定結果（https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/selectiont/index.html）」
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ グローバル広報オペレーション部門 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936