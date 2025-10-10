

“離島初”のデンリュウコラボ商品が誕生！！ 「デンリュウのごとう手延べうどん」が発売開始！！

～「日本三大うどん」の一つが可愛さあふれるパッケージで登場～

【発売日】令和7年10月10日（金）【販売元】株式会社マルマス

長崎県は令和6年6月に株式会社ポケモン（本社：東京都港区）と地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命されました。

今回、そのデンリュウと長崎県五島列島で作られており「日本三大うどん」の一つと言われる「五島手延うどん」がコラボレーションしました。

デンリュウと五島(新上五島町)を旅するイメージのパッケージで登場。九州産小麦と五島の塩、椿油を使用した五島うどんを、旨み豊かなあごだしスープで、島の味を堪能できます。また、箱の内側には、新上五島町おすすめスポットを写真付きで紹介されており、旅のワクワクがさらに広がる仕掛けになっています。

コラボ商品について







【デンリュウのごとう手延べうどん】

●販 売 日：令和7年10月10日

●販売価格：1,100円（税抜）

●販売場所：マルマス店舗及びEC・新上五島町観光物産協会・長崎県物産館・産直市場五島がうまい・

日本橋長崎館等

●商品説明：長崎県・新上五島町名産の五島手延べうどん。乾麺には九州産小麦と五島の塩、椿油を使用し、「あごだしスープ」をセットにした3人前入りの商品となっています。箱の内側には、新上五島町のおすすめスポットを写真付きで紹介するなど、箱を開ければ、旅のワクワクがさらに広がる仕掛けをお楽しみいただけます。



【株式会社マルマス】

代 表 者：代表取締役社長 舛田 剛一

電話番号：0959-42-0235

所 在 地：〒857-4214

長崎県南松浦郡新上五島町七目郷112番地

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

【肩書の由来】

「デンリュウ」は、しっぽの光が遠く離れた場所まで届くことから、本県の未来を照らして欲しいという願いを込めて、「ながさき未来応援ポケモン」という肩書に決定。

【なぜ「デンリュウ」か？】

●「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高い。

●子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ている。

●ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高い。」

『ポケモンローカルActs』について

株式会社ポケモンは、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、全国のさまざまな地域へ足を運び魅力を感じていただくことを、目指しています。（この活動におけるポケモンの使用料は無償です。）

WEBサイト：https://local.pokemon.jp/

※長崎県ポケモンローカルActs公式ホームページ「デンリュウびびっと！アイランドin長崎県」

WEBサイト： https://denryu-nagasaki.jp/

これまでの県産品とのコラボレーションについて

●「長崎カステラ」、「三笠山」（株式会社文明堂総本店）

●「角煮まんじゅう」（株式会社岩崎本舗）

●「島原手延そうめん」（有限会社たなか物産）

●「デンリュウのうまカレー豆」（株式会社藤田チェリー豆総本店）















©Pokémon. ©Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。