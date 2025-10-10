　イタリアの絵本「じかん屋テンペリア」を 市立小学校41校・特別支援学校１校にいただきます

翻訳家でありイタリアにある出版社Kotobaya Booksの代表、後藤 彩（ごとうあや）さんと、三和西町商店会にある時計修理店タイムリペアＹの代表、池 洋輔（いけようすけ）さんより、新刊本「じかん屋テンペリア」が尼崎市の市立小学校41校と特別支援学校（小学部）１校に寄贈されます。

後藤さんと池さんは「顧客から眠っている時計を引き取り、その販売売上を能登半島地震災害義援金として寄付している」というタイムリペアＹが取り上げられた新聞記事をきっかけに交流がはじまりました。

池さんの「自分の職業や得意なことで支援し、その支援の輪がつながっていく」という取り組みに後藤さんが感銘を受け、また、池さんも、お客さんに時間を売る『じかん屋テンペリア』の絵本を読み「今の時代を生きる子どもたち、親御さんにこの本をぜひ読んでもらいたい」と共感。

この絵本を使い、タイムリペアＹを通じ何かできることはないか、できることを一緒にやりましょうと意気投合し、今回の絵本寄贈が実現しました。

竹谷小学校の、読書週間の取り組みにあわせて、市内の代表としてこの本の贈呈式を行います。

１ 日時

令和７年11月４日（火）８時25分から （図書朝会の最初に贈呈式を行います）

２ 場所

尼崎市立竹谷小学校 体育館 （尼崎市北竹谷町２丁目36番地）

３ 内容

竹谷小学校で行われる読書週間の図書朝会にあわせて、寄贈本の贈呈式と感謝状の贈呈を行います。

４ その他

絵本は市立小学校41校、特別支援学校の小学部１校の合計42校に配布します 。