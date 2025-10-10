BookLive、バンダイと共同で「たまごっち」オフィシャルストア『たまごっち ふぁくとり～！』として11/22（土）よりリニューアルオープン！

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、当社運営のクリエイター・作品とファンが繋がる新たな「推し活」拠点「OSHI BASE Harajuku」（東京都渋谷区）を、株式会社バンダイ（本社：東京都台東区・代表取締役社長：竹中 一博）の人気玩具「たまごっち」のオフィシャルショップ『たまごっち ふぁくとり～！』として2025年11月22日（土）より、リニューアルオープンすることをお知らせします。また、オープンに合わせ、本日より『たまごっち ふぁくとり～！』の公式サイトを開設いたしました。

『たまごっち ふぁくとり～！』の運営およびオリジナル商品の開発は、株式会社バンダイ監修・協力のもと、当社にて実施いたします。

■『たまごっち ふぁくとり～！』について

『たまごっち ふぁくとり～！』は“体験”をコンセプトとした店舗で、ただ商品を購入するだけでなく、お客様自身でカスタマイズできる商品をご用意しております。また「ふぁくとり～」をイメージした内装と、ユニフォームを身にまとったスタッフがおり、店内に足を踏み入れると『たまごっち ふぁくとり～！』の世界観を体験できます。

昨今、「平成カルチャー」がブームとなっています。1996年（平成8年）に販売開始した「たまごっち」は、2025年7月31日に国内外累計出荷数1億個を突破（バンダイ調べ※）している大人気コンテンツであり、発売当時からの「たまごっち」ファンの方はもちろん、「平成カルチャー好き」の方や、2025年7月に発売した最新機種「Tamagotchi Paradise」でたまごっちのお世話デビューをした新しいファンの方も含めて全世代が楽しめる店舗になっています。

※バンダイ公式プレスリリース：https://www.bandai.co.jp/press/2025/250828.php

■店舗概要

・オープン日：2025年11月22日（土）11時～

・店舗所在地：東急プラザ原宿「ハラカド」3階 321、322区画

（東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿ハラカド）

・営業時間：11:00-21:00

・入場料：無料

・公式サイト：https://tamagotchi-factory.jp/

※一部混雑が予想される日程につきましては、事前抽選、ならびに整理券を配布する場合がございます。詳細は公式サイトにてご確認ください。

※深夜・始発電車到着前における各施設周辺での待機は禁止です。

※店舗周辺をはじめ館内での商品交換・転売等の行為は禁止です。

※店舗の営業日・営業時間は各施設の営業に準じて変更となる場合があります。

※安全のため、スタッフの指示に従ってください。

■店舗詳細

１.『たまごっち ふぁくとり～！』で、「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」を先行発売

オープン記念として、たまごっちと株式会社ナルミヤ・インターナショナルのブランド「mezzo piano」のコラボイラストを使用した特別デザインの「たまごっち」を『たまごっち ふぁくとり～！』で先行発売します。

その他にも、『たまごっち ふぁくとり～！』限定のコラボグッズの販売を予定しています。

・商品概要：

「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」

（4,180円・税10%込／3,800円・税抜）

※「Tamagotchi Connection メゾピアノ たまごっちこらぼれーしょん」は、販売状況に応じて１会計あたりの購入数を制限させていただくことがございます。詳細は『たまごっち ふぁくとり～！』公式サイトでご確認ください。

※数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※ mezzo piano のキャラクターは育成はできません。

(C) NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.

２.『たまごっち ふぁくとり～！』限定の詰め放題体験『みにたま つめほ～だい！』

『たまごっち ふぁくとり～！』限定で、「たまごっち」のミニフィギュアを専用ボトルに詰める、『みにたま つめほ～だい！』を予定しています。『みにたま つめほ～だい！』専用のミニフィギュアや、たまごっちに登場する「キャンディー」「うんち」「おにぎり」などのアイテムのミニフィギュアを、専用の「たまごっち型ボトル」に詰め放題し、“工場の従業員”になった気分を味わう体験ができます。

３.『たまごっち ふぁくとり～！』では、約100点の公式グッズの購入が可能

限定商品や、それ以外の商品も含め、『たまごっち ふぁくとり～！』では約100点の公式グッズの購入が可能です。また、お客様自身でカスタマイズできる商品として、ワッペンワークを取り扱う予定です。

商品詳細は後日公開いたします。『たまごっち ふぁくとり～！』公式サイトをご確認ください。

４.キャラクターグリーティング

『たまごっち ふぁくとり～！』のオープンを記念して、「たまごっち」とのグリーティング企画を予定しています。

登場スケジュールの予定は下記の通りです。

・日程：2025年11月22日（金）～24日（月・祝）、29日（土）～30日（日）

※参加方法および詳細なイベント時間は後日解禁予定となっております。続報をお待ちください。

※グリーティングは予告なく変更・中止になる場合があります。

※グリーティングは混雑状況に応じて整理券の配布を実施する場合がございます。

■たまごっちとは

「たまごっち」は1996年に「デジタル携帯ペット」というコンセプトで発売され、当時の女子高生を中心に大ブームを巻き起こしました。その人気は日本だけに留まらず、世界各国で愛され、2024年3月には累計販売数が1億個以上を突破しています。

たまごっち公式サイト ： https://tamagotchi-official.com/jp/

たまごっち公式YouTube ： https://www.youtube.com/@tamagotchi_official_jp

たまごっち公式X（旧Twitter）： https://x.com/TMGC_net

たまごっち公式Instagram ： https://www.instagram.com/tmgc_official_jp/

たまごっち公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@tamagotchi_official_jp

