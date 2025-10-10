【キル フェ ボン】＜フェア開催のお知らせ＞11月11日はチーズの日！ 個性豊かな5種類のチーズタルトが勢揃い「Cheese Day」











「シャインマスカットとレアチーズのタルト ～はちみつの香り～」

販売期間：10/16～11/30の販売予定

販売価格：piece\1,393 / whole(25cm)\13,932

パリッとはじける果皮ごと楽しめるシャインマスカットとなめらかな口どけのレアチーズにはちみつを加えたクリームを組み合わせたタルトです。瑞々しくジューシーなシャインマスカットとレアチーズの濃厚な味わいの中にはちみつの芳醇な香りが広がります。

「ブルターニュ産 “ル ガール”クリームチーズのタルト」

販売期間：通年販売

販売価格：piece\896 / whole(21cm) \8,067

“ル ガール”のナチュラルクリームチーズをふんだんに使用し、じっくりと焼き上げたこだわりのタルト。なめらかな口どけ、ミルクの豊かな風味とコク、まろやかな味わいをお楽しみください。

「リンゴと“ル ガール”クリームチーズムースのタルト ～ハチミツ風味～」販売期間：11/7～11/11の販売予定販売価格：piece\993 / whole(21cm) \8,942今が旬のリンゴをたっぷりのせたタルトです。“ル ガール”クリームチーズをベースに、ハチミツとリンゴを加えたムースの上に2色のリンゴを一面に敷き詰めました。シャキシャキ食感のフレッシュのリンゴと、なめらかなハチミツ風味のリンゴムースが好相性のタルトです。「洋梨とシェーブルチーズのタルト ～オレンジ風味～」販売期間：11/1～11/30の販売予定販売価格：piece\1,090 / whole(25cm)\10,908シェーブルのレアチーズにたっぷりの洋梨とクリームとオレンジピールを合わせました。ほのかな酸味と爽やかさが特徴のシェーブルチーズと、洋梨のまろやかな甘みが好相性です。洋梨の花をイメージしたクリームが可憐に咲いたタルトです。～キル フェ ボンについて～「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。