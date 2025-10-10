こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】＜フェア開催のお知らせ＞11月11日はチーズの日！ 個性豊かな5種類のチーズタルトが勢揃い「Cheese Day」
開催期間：2025年11月7日(金)～11月11日(火)
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗にて、11月11日の“チーズの日”にあわせて「Cheese Day」を2025年11月7日(金)～11月11日(火)の5日間、開催いたします。
期間中は、こだわりのチーズと旬のみずみずしいフルーツを組み合わせたもの、長年ロングセラーのケーキなど全5種類の彩り豊かなチーズタルトが登場いたします。
バナナ、イチゴ、リンゴ、洋梨、シャインマスカットなど果実のフレッシュさとチーズの深い味わいを同時に楽しめるフェアです。味覚はもちろん、香りや見た目などチーズの魅力がたくさん詰まったラインナップを、ぜひ店頭でご体験ください。
～開催概要～
フェア名： 「Cheese Day 」
開催期間 ： 2025年11月7日(金)～11月11日(火)
開催店舗 ： キル フェ ボン全12店舗 ※開催時間は各店舗の営業時間に準ずる
グランメゾン銀座/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/青山/東京ドームシティ店/横浜/静岡/
浜松/名古屋栄/グランフロント大阪店/京都/福岡/仙台
関連URL ： https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_cheese_day.php
公式 HP ： https://www.quil-fait-bon.com/
～商品詳細～
「金平糖型 イチゴとバナナレアチーズのタルト」
販売期間：11/7～11/11の販売予定
販売価格：piece\993 / whole(25cm) \9,936
バナナ風味のレアチーズケーキにたっぷりのクリーム、イチゴをふんだんに使用し贅沢なショートケーキをイメージしたタルトを作りました。爽やかなイチゴの酸味とバナナの甘み、クリーミーなレアチーズの味わいは一度食べたらとまらない美味しさです。
「リンゴと“ル ガール”クリームチーズムースのタルト ～ハチミツ風味～」
販売期間：11/7～11/11の販売予定
販売価格：piece\993 / whole(21cm) \8,942
今が旬のリンゴをたっぷりのせたタルトです。“ル ガール”クリームチーズをベースに、ハチミツとリンゴを加えたムースの上に2色のリンゴを一面に敷き詰めました。シャキシャキ食感のフレッシュのリンゴと、なめらかなハチミツ風味のリンゴムースが好相性のタルトです。
「洋梨とシェーブルチーズのタルト ～オレンジ風味～」
販売期間：11/1～11/30の販売予定
販売価格：piece\1,090 / whole(25cm)\10,908
シェーブルのレアチーズにたっぷりの洋梨とクリームとオレンジピールを合わせました。ほのかな酸味と爽やかさが特徴のシェーブルチーズと、洋梨のまろやかな甘みが好相性です。洋梨の花をイメージしたクリームが可憐に咲いたタルトです。
「シャインマスカットとレアチーズのタルト ～はちみつの香り～」
販売期間：10/16～11/30の販売予定
販売価格：piece\1,393 / whole(25cm)\13,932
パリッとはじける果皮ごと楽しめるシャインマスカットとなめらかな口どけのレアチーズにはちみつを加えたクリームを組み合わせたタルトです。瑞々しくジューシーなシャインマスカットとレアチーズの濃厚な味わいの中にはちみつの芳醇な香りが広がります。
「ブルターニュ産 “ル ガール”クリームチーズのタルト」
販売期間：通年販売
販売価格：piece\896 / whole(21cm) \8,067
“ル ガール”のナチュラルクリームチーズをふんだんに使用し、じっくりと焼き上げたこだわりのタルト。なめらかな口どけ、ミルクの豊かな風味とコク、まろやかな味わいをお楽しみください。
～キル フェ ボンについて～
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
CheeseDayについて
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_cheese_day.php
