¥µ¥Ã¥«ー¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÀÐÀîÄ¾¹¨»á¤¬°é¤Æ¤¿¡È´ñÀ×¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡É¤ò»ÈÍÑ ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÚNAOMOROKOSHI BEER¡ÛÃÂÀ¸¡ª

¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¾úÂ¤½ê¡ÖGRANDLINE BREWING¡×¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀ¾È»¿Í¡¢°Ê²¼GLB¡Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦Ä¹À¸Â¼¤Ç¡Ö´ñÀ×¤Î¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡È¤Ê¤ª¤â¤í¤³¤·¡É¤ò°é¤Æ¤ë NAO¡Çs FARM¡ÊÄ¾Çä½ê¡§¤ß¤ß¤º¤ä±¿±Ä¡Ë ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·ºî¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÖNAOMOROKOSHI BEER¡×¤ò¡¢ 2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥×¥ëー¥à¤ª¤è¤ÓKANPAI SHOP¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î°ìÉô¼òÈÎÅ¹¡¦°û¿©Å¹¤Ç¤â½ç¼¡¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê¤È¡È¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡É¤òÉÁ¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤ò¡¢Æ±Æü¤è¤êGRANDLINE BREWING¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ÈÂ¤¤ê¼ê¤Î¾ðÇ®¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î°ìÇÕ¤ò¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚNAOMOROKOSHI BEER ¾ðÊó¡Û
¤³¤Î°ìÇÕ¤Ë¹û¤ì¤ë¡ª´ñÀ×¤Î¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡£¼Â¤È¿Ä¡¢¤Þ¤ë¤´¤È¤Î·Ã¤ß¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿¼«Á³´Å¤ß¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡£¥¯¥êー¥ó¤ÊÈ¯¹Ú¤¬À¸¤à¥¯¥êー¥à¥¨ー¥ë¤Î·Ú²÷¤µ¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¿ð¡¹¤·¤¯±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£NAO¡Çs FARM¤Ç°é¤Æ¤¿¡Ö¤Ê¤ª¤â¤í¤³¤·¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢º£¤À¤±¤ÎìÔÂô¤Ê°ìÇÕ¤ò¤É¤¦¤¾¡£
- ¾¦ÉÊÌ¾¡§NAOMOROKOSHI BEER
- ¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡§Cream Ale with Fresh Corn
- ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§5.0¡ó
- ¸¶ºàÎÁ¡§ÂçÇþÇþ²ê(¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢À½Â¤)¡¢¥³ー¥ó¡¢ÅüÎà¡¢¥Û¥Ã¥×¡¢¥«¥é¥®¥Ê¥ó¡¿Ãº»À¥¬¥¹´ÞÍ
- »ÈÍÑ¥Û¥Ã¥×¡§Liberty
- È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
- ÈÎÇä¾ì½ê ¡§¥¿¥Ã¥×¥ëー¥à¡¢KANPAI SHOP¡Êhttps://kanpaishop.jp/¡Ë Á´¹ñ°ìÉô¼òÈÎÅ¹
¡Ú¡Ö¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡¦ÀÐÀîÄ¾¹¨ ¡ß GRANDLINE BREWING¡Ã´ñÀ×¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡×Æ°²è¸ø³«¡ª¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=IFe82tIsVdI ]
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ GRANDLINE BREWING¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¥àー¥Óー¡Ö¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡¦ÀÐÀîÄ¾¹¨ ¡ß GRANDLINE BREWING¡Ã´ñÀ×¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Óー¥ë¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¤½¤·¤Æ²£¿Ü²ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¶¦´¶¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¶öÁ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢É¬Á³¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÇÕ¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢NAO¡Çs FARM¤Ç¤Î¼ý³Ï¤«¤é»Å¹þ¤ß¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¿Í¡¢ÅÚÃÏ¤ÈÅÚÃÏ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÐÀî Ä¾¹¨ »á¡ÊNAO¡Æs FARM ÇÀ¾ìÄ¹¡Ë¡Û
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Óー¥ë¤ä¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¤½¤·¤Æ²£¿Ü²ì¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¡¢¶öÁ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤ÆÉ¬Á³Åª¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¿Í¤¬¤Þ¤¿¼¡¤Î¿Í¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤·Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¥Óー¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤Î³«È¯¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Óー¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Óー¥ë¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤ò´î¤Ð¤»¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÇÕ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡£¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤âËÄ¤é¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Óー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¤Ã¤«¤±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NAO¡Æs FARM ³µÍ×
NAO's FARM ¤Ï¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½ÀÐÀîÄ¾¹¨¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ß¤º¤ä¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÇÀ±à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀÐÀî Ä¾¹¨ »á¡ÊNAO¡Æs FARM ÇÀ¾ìÄ¹¡Ë¡Û
¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½
2000Ç¯²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç£Ê¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¡£
2002Ç¯¤ËFCÅìµþ¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢2003Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹U-22ÆüËÜÂåÉ½¤ÈAÂåÉ½¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¾·½¸¤ò¼õ¤±³èÌö¡£
ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢°µ´¬¤Î¥×¥ìー¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¡¢2017Ç¯¤Ë°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¤ÈÄ¹Ìî¤òÉÑÈË¤Ë±ýÉü¤·¤Ê¤¬¤éÇÀ¶È¤ËÄ©ÀïÃæ¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ß¤º¤ä¡Ê¶¨Æ¯¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¡Û
Ä¹Ìî¸©ÈÓ¹ËÄ®¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ß¤º¤ä¡Ö¡Ø¤ß¤ß¤º¡Ù¤Î¤¤¤ë¾ì¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤ËÂÐÖµ¤¹¤ëËµ¤é¡¢¡Ø¤ß¤ß¤º¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÄ¾¤ÇË¤«¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½êºßÃÏ ¡§Ä¹Ìî¸©¾å¿åÆâ·´ÈÓ¹ËÄ®Àî¾å1535¤¤¤¤¤Å¤Ê¥³¥Í¥¯¥ÈWEST-108
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÃæÛê æÆÂÀ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§046-854-5726
¥µ¥¤¥È ¡§https://mimizuya.co.jp/
¡ÚGRANDLINE BREWING ³µÍ×¡Û
¥Ö¥ë¥ï¥êー¡õ¥¿¥Ã¥×¥ëー¥à in YOKOSUKA¡¡
-Enjoy KANPAI
²£¿Ü²ì¤«¤éÆüËÜÁ´¹ñ¡¢À¤³¦¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥°¥íー¥«¥ë¤Ê¥Óー¥ë¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¡¢¡Ö´¥ÇÕ¡¢¤½¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò¤â¤Ã¤È¡ª¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢
¼¡À¤Âå¤Î¥Óー¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ ¡É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ö¥ë¥ï¥êー
GRANDLINE BREWING (¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥°)
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¾®ÀîÄ®23-1 ¥Õ¥É¥¦²£¿Ü²ì»°³Þ¥Ï¥¤¥Ä102
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÀ¾¡¡È»¿Í
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§046-854-5726
¥µ¥¤¥È¡§https://grandlinebrewing.jp/