【ルイ・ヴィトン】福屋八丁堀店　明日10月11日、リニューアルオープン

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトン 福屋八丁堀店が、10月11日(土)にリニューアルオープンいたします。1983年10月のオープン以来、伝統と革新が融合するメゾンの世界観を発信してきた店舗は2フロアへと拡張し、新たな装いで生まれ変わります。

店舗のファサードには、ルイ・ヴィトンを象徴するダミエ・パターンを採用。自然光が降り注ぐ開放的な店内に、トラベルラゲージやレザーグッズ、アクセサリー、フレグランス、ファインジュエリーなどの最新コレクションが豊富に揃います。

1階のウィメンズ・エリアは、ピンクやオレンジの淡いトーンでフェミニンな印象。また2階のメンズ・エリアは、ブルーを基調にしたマスキュリンで落ち着いた雰囲気が漂います。

メゾンのエスプリが息づく洗練されたルイ・ヴィトン 福屋八丁堀店にて、ラグジュアリーなショッピングをお楽しみください。

1階 ウィメンズ・エリア2階 メンズ・エリア

＜店舗情報＞

ルイ・ヴィトン 福屋八丁堀店

2025年10月11日(土) リニューアルオープン

〒730-8548 広島県広島市中区胡町6-26

10:30-19:30

T 0120 27 4145 (ルイ・ヴィトン クライアントサービス)

取扱製品：トラベルラゲージ、レザーグッズ、プレタポルテ、シューズ、

アクセサリー、フレグランス、ウォッチ＆ファインジュエリーなど

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、

アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、 シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。