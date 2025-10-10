【リニューアル】日本の四季をイメージした商品ラインナップに。京都市嵯峨嵐山で初の竹炭クレープと自家製アサイーボウルのお店をオープン。

株式会社クローナ

「竹炭クレープシリーズ（税込680円～）」と「アサイーボウルシリーズ（税込980円～）」

⬛︎概要

株式会社クローナ(代表:畑 皓一朗)が運営する「竹林クレープカフェ Season’s」(所在地:京都府京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町4-1)が「竹炭クレープ&アサイーボウル 京都嵐山シーズンズ」として10月10日リニューアルオープンしました。

クレープシリーズはミネラル摂取をテーマにした竹炭を練り込んだ生地で提供します。

看板商品として、四季それぞれをイメージした「夜桜いちご」「花火いちごバナナ」「焼き芋ブリュレ」「雪の金閣チョコ」が登場しました。

そのほかに「シュガーバター」やフルーツシリーズも全て竹炭生地にて提供しています。

さらにリニューアルに合わせてアサイーボウルも登場。

こちらはポリフェノール摂取をテーマにしており、店内自家製造のペーストで提供し、アサイースムージーにも同様のペーストを使用しています。

⬛︎商品特長

京都有数の観光地・嵐山の象徴的なスポット竹林になぞらえて竹炭を生地に練り込んでいます。

竹炭独特のじゃりじゃりとした食感を抑え、もっちりとした食感とクレープの風味を損なわず商品化することができました。

この『竹炭クレープシリーズ』はいちご、バナナなどフルーツバリエーションの他に四季それぞれをテーマにした4種のクレープがメニュー入りしました。中でも事前テストでは夜桜いちごクレープが好評いただくことができ満を持してメニュー入りとなりました。

アサイーボウルは地域の方の身体に良いものやフルーツが気軽に摂れるお店をというお声を反映して

作りました。せっかく提供するならおいしく、健康的に楽しんで食べられるものを。という思いで自家製造しています。

複数のフルーツをブレンドして、濃厚なアサイーの成分が残るように割合を追求し、たくさんのフルーツを味わいながら、おいしく食べられるという味を目指しました。

シーズンズは美味しいと身体に優しいの両立を目指して、商品開発、運営を行っており地元の方にも観光の方にも愛される店舗を目指しています。

⬛︎京都嵐山シーズンズ

所在地:京都府京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町4-1

公式webサイト

https://www.krona-inc.site/company/

Instagram

https://www.instagram.com/seasons_arashiyama/?locale=ja_JP