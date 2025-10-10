【叡啓大学】石川副学長がNIKKEIブルーオーシャン・フォーラムに登壇しました

写真拡大 (全4枚)

広島県公立大学法人

2025年9月26日（金）、大阪・関西万博内にて開催された「NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム ～みんなで一緒に考える海の未来～」において、石川雅紀副学長・学部長・特任教授が登壇しました。


ぜひ、当日の様子を動画でご覧ください。


日経チャンネル　NIKKEI CHANNEL

セッション1 資源循環｜NIKKEI CHANNEL｜NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム［2025年09月］(https://channel.nikkei.co.jp/expo_ocean/tw0926_1.html)




フォーラムの概要はこちら

開催日時　2025年9月26日（金）10:30～16:00


場所　大阪・関西万博内


主催　日本経済新聞社、日経BP


関連プログラム　9月26日（金）10:30～11:20
セッション1　テーマ：資源循環

＜登壇者＞
石川 雅紀（叡啓大学 副学長 ソーシャルシステムデザイン学部 学部長 特任教授／NPO法人ごみじゃぱん 代表理事）
更家 悠介氏（ZERI JAPAN 理事長／サラヤ 代表取締役社長）
古田 拓氏（レンゴー 常務執行役員（上席））
本多 俊一氏（国連環境計画(UNEP) プログラムオフィサー）




叡啓大学 副学長 ソーシャルシステムデザイン学部 学部長 特任教授　石川 雅紀






叡啓大学のウェブサイトはこちら　


https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)