【叡啓大学】石川副学長がNIKKEIブルーオーシャン・フォーラムに登壇しました
広島県公立大学法人
関連プログラム 9月26日（金）10:30～11:20
叡啓大学 副学長 ソーシャルシステムデザイン学部 学部長 特任教授 石川 雅紀
2025年9月26日（金）、大阪・関西万博内にて開催された「NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム ～みんなで一緒に考える海の未来～」において、石川雅紀副学長・学部長・特任教授が登壇しました。
ぜひ、当日の様子を動画でご覧ください。
日経チャンネル NIKKEI CHANNEL
セッション1 資源循環｜NIKKEI CHANNEL｜NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム［2025年09月］(https://channel.nikkei.co.jp/expo_ocean/tw0926_1.html)
フォーラムの概要はこちら
開催日時 2025年9月26日（金）10:30～16:00
場所 大阪・関西万博内
主催 日本経済新聞社、日経BP
関連プログラム 9月26日（金）10:30～11:20
セッション1 テーマ：資源循環
＜登壇者＞
石川 雅紀（叡啓大学 副学長 ソーシャルシステムデザイン学部 学部長 特任教授／NPO法人ごみじゃぱん 代表理事）
更家 悠介氏（ZERI JAPAN 理事長／サラヤ 代表取締役社長）
古田 拓氏（レンゴー 常務執行役員（上席））
本多 俊一氏（国連環境計画(UNEP) プログラムオフィサー）
叡啓大学 副学長 ソーシャルシステムデザイン学部 学部長 特任教授 石川 雅紀
叡啓大学のウェブサイトはこちら
https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)