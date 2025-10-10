【広島限定・先着3名】12万円相当が無料！耐震×断熱のW診断キャンペーン開催。光熱費も地震の不安も同時に解決

有限会社 D・Uコダ

見えない不安を、数値で「見える化」するために。

昨今、広島でも「住まい」に関するさまざまな悩みが急増しています。

たとえば、冬場の底冷えや夏の蒸し暑さによる体調不良、電気代の高騰、

さらには南海トラフ地震をはじめとする大規模地震への備えなど--

これらの“目に見えない不安”を放置していては、

ご家族の健康や暮らしの安心が脅かされかねません。

健康リスク◇冬場の底冷えや夏の蒸し暑さによる体調不良・ヒートショック入浴事故で亡くなる方は交通事故で亡くなる方のなんと２倍以上！！４倍になることも！

光熱費高騰◇電気代の負担が年々増大

地震への不安◇南海トラフ地震や全国的な地震リスクの高まりこれらの課題に対し、コダデザインは地元密着の住まいづくり企業として「安心・快適・経済性」を同時に実現するリフォーム提案を強化中

今回の無料W診断はその一環として実施します。

■W無料診断キャンペーンの内容

〇 断熱診断

床・壁・天井・窓などの断熱性能を数値化し、UA値・ηAC値で“住まいの温熱性能”を可視化

HEAT20水準に基づき、断熱改修の具体的な改善提案もご提示

〇 耐震診断

ODM社の制振ダンパー技術を活用し、耐震等級２相当を目指す構造チェック

震度6強相当の揺れを最大50％低減する可能性を、実測データに基づいて提示

【耐震・断熱調査・診断】

お住まいに実際にお伺いし、床材や天井裏も含めて建物全体を診断いたします。

外観の確認に加えて、室内から天井裏や床下に入り、基礎・構造・筋交い・金物などの状態を丁寧にチェックします。

調査後は耐震診断ソフトを用いて強度を分析し診断結果を分かりやすくご説明いたします。

期待できる効果 今の家に“性能”という価値をプラス

冷暖房コストを最大40％削減（断熱性能向上による効果・補助金活用可能）

住まいの寒暖差を改善し、健康的な室内環境へ

耐震強化で、大地震時の倒壊リスクを大幅低減

資産価値・住まいの寿命を延ばし、未来の安心を手に入れる

対象・期間・申込方法

対象住宅：築20年以上の戸建て住宅（広島市および近郊）

診断実施期間：2025年10月1日（水）～10月30日（木）

定員：先着3名様限定（※定員に達し次第、受付終了）

▼お申込みはこちら

専用LP（24時間受付）：

https://coda-design.co.jp/btl/?page_id=1329

フリーダイヤル：0120-930-026

⚠️ 本キャンペーンは大変人気が予想されます。お早めのお申し込みをおすすめします！

高品質 ５０年以上メンテナンス不要

オーディーエム×ヤマハモーターハイドロリックシステム

◇安心の日本製

ダイナコンティは油圧制御技術を熟知した‘ヤマハモーターハイドロリックシステム（株）製

URL：https://www.odm-inc.jp/shiyo/

本キャンペーンは、制振装置の分野で豊富な実績を持つ 株式会社ODMとのコラボレーションにより実施最新の制振技術とデータ解析を駆使し、地域に根差した安心安全な住まいづくりをご提案いたします。

会社概要

会社名：有限会社D・Uコダ（CODA DESIGN）

所在地：広島市東区牛田早稲田4-2-6

代表取締役：小林 大輔

事業内容：新築注文住宅・リノベーション

URL：https://coda-design.co.jp

お問い合わせ

フリーダイヤル：0120-930-026

メール：info@coda-design.jp(https://www.coda-design.jp/inquiries.html)

「耐震×断熱は、これからのリフォームの新常識」

D・UコダのW無料診断キャンペーンは、ご家族の健康と未来を守る“一歩先の住まいづくり”をご提案します。まずはお気軽に、無料診断から始めてみませんか？

