新店舗情報！「アップガレージ小山店」「アップガレージ石岡店」オープンのお知らせ
カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、2025年11月14日（金）に直営店の「アップガレージ小山店」、併設店として「タイヤ流通センターアップガレージ小山店」、また、2025年11月21日（金）に直営店の「アップガレージ石岡店」、併設店として「タイヤ流通センターアップガレージ石岡店」を新規出店いたします。
■アップガレージ小山店グランドオープン：2025年11月14日（金）
■アップガレージ石岡店グランドオープン：2025年11月21日（金）
■ 関東エリアで広がる、カーライフを楽しむ新拠点
茨城県石岡市と栃木県小山市は、いずれも幹線道路へのアクセスが良く、日常の通勤から週末のドライブまで、幅広いカーライフが息づくエリアです。
このたび「アップガレージ石岡店」と「アップガレージ小山店」が新たにオープンし、関東エリアでのネットワークをさらに拡大いたしました。
お客様の愛車をより快適に楽しんでいただくために、自動車用品を豊富に取り揃え、地域の皆様のモビリティライフをトータルでサポートしてまいります。
■ 店舗情報
１．アップガレージ小山店
住所 ： 〒323-0820 栃木県小山市西城南3丁目18-1
アクセス ： 横倉新田交差点より車で約5分
メール ： oyama-ten@upgarage.com
営業時間 ： 10:00～20:00
定休日 ： 年中無休（年末年始を除く）
売場面積 ： 約690平方メートル
駐車場 ： 約43台
併設 ： タイヤ流通センター（新品タイヤ）
２．アップガレージ石岡店
住所 ： 〒315-0031 茨城県石岡市東大橋3185-3
アクセス ： 千代田石岡ICより車で約11分
メール ： ishioka-ten@upgarage.com
営業時間 ： 10:00～20:00
定休日 ： 年中無休（年末年始を除く）
売場面積 ： 約522.62平方メートル
駐車場 ： 約45台
併設 ： タイヤ流通センター（新品タイヤ）
■ アップガレージグループとは
1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。
中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は260店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。
2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/)」を新規出店し、グローバル展開にも注力。
ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。
■ 会社概要
会社名 ： 株式会社アップガレージグループ
住所 ： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22
代表取締役社長： 河野 映彦
資本金 ： 524,305千円
事業内容 ： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営
ホームページ ： https://www.upgarage-g.co.jp/
サービスサイト： https://www.upgarage.com/