ファーマインド公式ウェブサイトがリニューアル！公開記念のX投稿プレゼントキャンペーンを10月10日（金）よりスタートします。

青果の総合流通企業の株式会社ファーマインド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：小林 格）は、2025年10月1日（水）に、公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。

私たちファーマインドは「おいしいって幸せ。」をスローガンに、消費者の皆さまにおいしい果物・野菜をお届けしています。今回のリニューアルにあたり、『楽しく、見やすく、探しやすく』をテーマに内容を見直し、いつも食べている美味しい果物・野菜を、より身近に感じていただける公式ウェブサイトにリニューアル。今後もコンテンツを増やし、消費者の皆さまに果物・野菜の魅力をお伝えしていきます。

今回のリニューアルを記念し、本日10月10日（金）12:00よりファーマインド公式Xアカウントにて、新しい公式ウェブサイトを閲覧した感想をリポストした方の中から抽選で10名さまに、選べる電子マネーギフト5,000円分が当たるキャンペーンを実施いたします。

【主な特徴・ポイント】

・商品情報を見やすく、探しやすく

トップページの商品カテゴリから、より簡単に商品情報を検索できるようになりました。

各商品ページの見やすさはもちろん、情報を大幅に増やして「知って楽しい」内容に変更いたしました。

ファーマインド公式ウェブサイト 商品ラインナップ

・スペシャルコンテンツを拡充

「バナナのひみつ」や「食べごろアボカドまんがムービー：私たちはいつも見守っています編」など、ファーマインドがこだわりをもっておいしい果物・野菜をお届けできる理由を、楽しく知ることができるコンテンツを追加。

また、各商品のスペシャルコンテンツも充実させ、これまで以上に商品について詳しくわかる内容になっています。

・企業情報をわかりやすく

「3分でわかる！ファーマインドグループの事業紹介」では、私たちファーマインドグループが野菜・果物をどのように皆さままでお届けしているかをご理解いただけるよう、事業内容をわかりやすく紹介。消費者の皆さまに当社をもっと身近に感じてもらえる内容となっております。

ファーマインド公式ウェブサイト 3分でわかる！ファーマインドグループの事業紹介▶ 新しい公式ウェブサイトはこちらからファーマインド公式ウェブサイト :https://www.farmind.co.jp/

▶公式ウェブサイトリニューアルキャンペーン

リニューアルした公式ウェブサイトを見た感想を公式Xに投稿*¹すると、抽選で10名さまに選べる電子マネーギフトが当たるキャンペーンを実施いたします。「このページが面白かった」「バナナの○○について、みるまで知らなかった」など、皆さまのご意見をぜひお聞かせください。

【キャンペーン概要】

■名称

ファーマインド公式ウェブサイト リニューアルキャンペーン

■賞品

選べる電子マネーギフト5,000円分：10名さま

■応募期間

2025年10月10日（金）12時00分 ～ 2025年10月19日（日） 23時59分まで

■応募方法：

(1)ファーマインド公式Xアカウント（https://x.com/farmind_ ）をフォロー

(2)キャンペーン情報のポスト（https://x.com/farmind_/status/1976482827924357133 ）を確認し、新しくなったファーマインド公式ウェブサイト（https://www.farmind.co.jp/ ）の感想を入れて引用リポスト

※必ず応募規約のポストをお読みいただいたうえでご応募ください。

＊1 引用リポスト…詳細はキャンペーン情報ポスト（https://x.com/farmind_/status/1976482827924357133 ）をご確認ください。

【キャンペーンに関する一般のお客様からのお問い合わせ先】

ファーマインド X公式アカウント：https://x.com/farmind_

受付期間：2025年10月10日（金）12時～2025年11月10日（月）23時59分

受付時間：10時～17時（土・日・祝日は除く）

※返信にはお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。