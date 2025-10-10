「主婦休みの日」に“私らしい働き方”を考える時間を 育児中や働く女性たちが語り合うセミナー＆ワークショップを福岡市で開催

株式会社Ai story

株式会社Ai story（本社：福岡県福岡市、代表：瀬崎成美）は、2025年9月25日（木）、「主婦休みの日」に合わせて、仕事と育児を両立する女性を対象にしたセミナー＆ワークショップイベントを開催しました。

本イベントには10名の女性が参加し、子育て・家事・仕事の狭間で揺れる日常を共有しながら、「私らしい働き方」とは何かを考えるきっかけとなりました

企画の背景：「私らしく働く」を見つめ直す時間を

今回のテーマは、「子育てしながら“私らしく働く”を考える」。

参加者は働きながら子育てしている方が中心で、「子どもを第一に考えたいけど、自分のキャリアも諦めたくない」「理想と現実のギャップにモヤモヤする」といった声が多く聞かれました。

冒頭のセミナーでは、家庭や社会の中で多くの役割を担う女性たちが、自分自身の人生をどう描いていくかについて解説。

「役割や“ねばならない”に押しつぶされていませんか？」

そんな問いかけから始まり、100年時代の人生をどうデザインするか、ライフキャリアの視点からの考察も行いました。

ワークショップ：「理想の1日」を描き、今の生活を可視化する

セミナー後のワークでは、「理想の1日」を自由に描き、今の生活を振り返りながら“自分にとって本当に大切なこと”を考える時間を設けました。

その後、少人数のグループでの対話も実施。参加者同士の価値観や悩みを共有することで、共感や気づきが広がりました。

「私、こんなに頑張っていたんだ（30代女性）」ー参加者の声

参加者からは、以下のような感想が寄せられました。

「理想の1日を描くことで、自分の本音を可視化できました。今日から少しずつライフバランスを整えていきたい」

「“私、こんなに頑張っていたんだ”と改めて気づきました。夫婦で協力できる部分も見つけられて良かったです」

「母であることと、自分としての人生。そのどちらも大切にしていいと思えた時間でした」

「“人生は自分のため”という言葉が心に残りました。不器用でも私らしく働く生き方を選びたいと思いました」

など、現状把握に留まらず、次の行動に繋がっています。

テレビ放送も：FBS「めんたいワイド」にて紹介されました

当日は、FBS福岡放送の情報番組「めんたいワイド」の取材も入り、イベントの様子がテレビとネットで放送されました。地域で活動する企業として、女性のキャリアやライフデザインの支援に取り組む姿勢に注目が集まっています。

【番組紹介URL】

https://news.ntv.co.jp/n/fbs/category/life/fsecc33ef33a7141a09db1d998d8b17104

登壇者コメント（株式会社Ai story 代表 瀬崎成美）

「私も3歳の娘を育てながら働く中で、余裕をなくす瞬間がたくさんあります。一人ひとりが何を大切に生きていくかは本当に人それぞれ、正解はありません。でも、周囲の声や環境に振り回されてしまうことも多い。だからこそ、自分のキャリアや生き方と改めて向き合い、周りに理解や協力を求めながら、より良い働き方を探っていく。その時間を持ってもらいたくて、このイベントを企画しました。

お一人お一人に気づきがあったことが、何よりも嬉しいです。ママたちがイキイキと仕事や育児に取り組む姿は、未来の子どもたちにとっての希望にもなると信じています」

左：株式会社Ai story代表 瀬崎、右：しあわせのむれ 中尾

【開催概要】

イベント名：子育てしながら“私らしく働く”を考えるセミナー＆ワークショップ

日時：2025年9月25日（木）10:00～12:00

場所：福岡市 四季のいろ

主催：株式会社Ai story

登壇者：瀬崎成美（国家資格キャリアコンサルタント／Ai story代表）、中尾香澄（国家資格キャリアコンサルタント／しあわせのむれ）

参加者数：10名

イベント詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000166654.html

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166654/table/5_1_de9468f952eb527682614c2029408d16.jpg?v=202510110326 ]