¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¹â¾ë¤ì¤Ë¤µ¤ó¡¢²£¿Ü²ì·Ù»¡½ð°ìÆü½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤

¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤È¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÈÈºá¤Î¤Ê¤¤°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾òÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢10·î11Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¤ò¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê½Ü´Ö¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î10Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¡¢ËÉÈÈ³èÆ°¤Î³èÀ²½¤ÈËÉÈÈ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¥³ー¥¹¥«¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥¢ー¥º¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤Ë¤Æ½Ü´Ö½Ð¿Ø¼°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¤Î¹â¾ë¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Ë²£¿Ü²ì·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ò°Ñ¾ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢²£¿Ü²ì·Ù»¡½ðÄ¹¤«¤é¹â¾ë¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Ë°Ñ¾ü¾õ¤È¥¿¥¹¥¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢¹â¾ë½ðÄ¹¤Ï¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×¤òÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£
¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¸¤¤Î»¶Êâ¡×¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤äÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¡Ö¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ê¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤ËËÉÈÈ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¹â¾ë¤ì¤Ë½ðÄ¹¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤â¼Â»Ü¡£»öÁ°¤Ë¤¯¤é¤·°ÂÁ´¸òÄÌ²ÝX¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¡¢¹â¾ë½ðÄ¹¤¬¥µ¥¤¥³¥í¤Ç¼ÁÌä¤òÁª¤ÓÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿»ç¿§¤ÎÈ¿¼Íºà¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ò»²²Ã¼Ô¤¬ÏÓ¤Ë´¬¤¹â¾ë½ðÄ¹¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ê¤Ç°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤½¤¦Z¡ª¡×¤È¾§ÏÂ¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¯¤é¤·°ÂÁ´¸òÄÌ²Ý¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢10·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷kurashi_anzen¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¡ô°ÂÁ´°Â¿´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê½Ü´Ö¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢£³Ì¾¤ÎÊý¤Ë¹â¾ë¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.com/kurashi_anzen
Ìä¹ç¤»Àè
¿ÀÆàÀî¸©¤¯¤é¤·°ÂÁ´ËÉºÒ¶É¤¯¤é¤·°ÂÁ´Éô¤¯¤é¤·°ÂÁ´¸òÄÌ²Ý
¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×¡¡ÅÅÏÃ045-2110-3560