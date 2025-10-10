積水ハウス、「アートのある暮らし」サービス化に向けた価値検証プロジェクトを開始- 第1回リバースピッチイベントを契機に新たな顧客体験価値の創出へ

積水ハウス株式会社（以下「積水ハウス」）は、住まいにおける新たな価値提供を目指し、「アートのある暮らし」のサービス化に向けた価値検証プロジェクトを開始いたしました。本取り組みは、オープンイノベーションを通じた事業創造に取り組む積水ハウスのグループ会社である積水ハウス イノベーション＆コミュニケーション株式会社（以下「積水ハウス イノコム」）が、2024年11月に開催した第1回リバースピッチイベントにてテーマアップされた「アートのある暮らし」に対し、協業企業やアイデアを広く募集したことを契機としています。その結果、株式会社カラーアンドデコ、株式会社The Chain Museumの2社と連携し、「アートのある暮らし」でさらなる提案力の向上と新たな顧客体験価値の創出を目指す、価値検証プロジェクトを実施することとなりました。今回の価値検証プロジェクトでは全国に先駆け、積水ハウス 大阪中央支店においてオーナー様向け体験プログラムとして「ライフニットアトリエでのアート体験」「展示場でのアート体験」「新居で1カ月間のアートのある暮らし体験」の3施策を通じて、アートが暮らしに与える影響を検証します。今回の結果をもとに、アートが住まいにもたらす価値を検証し、「アートのある暮らし」サービス化に向けた取り組みを進めてまいります。積水ハウスは今後も、オープンイノベーションを通じた事業創造を推進しながら、住まい手の感性と幸せを育む新たな顧客価値の創造に挑戦し続けます。