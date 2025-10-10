2026年アニメ化決定『オタクに優しいギャルはいない!?』第11巻発売記念フェア開催　全国の書店でブロマイド風カードを配布

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2025年10月20日（月）に『オタクに優しいギャルはいない!?』（原作／のりしろちゃん 漫画／魚住さかな）第11巻が発売することを記念し、全国の書店およそ450店舗でフェア企画を開催いたします。参加書店ではブロマイド風カードを配布いたします。

【開催日程】

2025年10月20日（月）～（※特典配布終了／各店舗取り扱い終了まで）





【開催店舗】対象店舗リストは下記ページよりご確認いただけます。

https://drive.google.com/file/d/1El4cyfQ7c4ItKsWeCL5JUC-Zx1yxq2u1/view?usp=sharing



【開催内容】

期間中『オタクに優しいギャルはいない!?』をお買い上げの方に、1冊につき1枚、ブロマイド風カードをプレゼント！

※数量限定、先着順での配布となります。

※配布方法は配布店舗の状況等により異なる場合がございます。

※特典の配布状況については、ご希望の対象書店にてお問合せ下さい。

『オタクに優しいギャルはいない!?』第11巻10月20日発売！

2026年にアニメ化が決定した『オタクに優しいギャルはいない!?』最新第11巻は、10月20日発売。オタクくんに告白されるための伊地知と天音のアプローチ作戦が炸裂する。

▼第11巻あらすじ▼

「オタクくんと付き合いたい」自分たちの気持ちを知ったふたりは、オタクくんに告白されるためにアプローチ作戦を決行する。弟の誕生日会を理由に伊地知は自宅にオタクくんを誘うのだが……。ギャルふたりが考える”男の子に告白されるための”アプローチ方法とは！？



『オタクに優しいギャルはいない!?』第11巻

発売日：2025年10月20日

ISBN：9784867208090

試し読み：https://comic-zenon.com/episode/3269754496560134267

編集・発行・発売：コアミックス

第11巻を購入する :https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%81%AB%E5%84%AA%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84-11-%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%81%AE%E3%82%8A%E3%81%97%E3%82%8D%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93/dp/4867208094/ref=tmm_other_meta_binding_swatch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.lPU2jyphjnTnRjrJrYqoyddc8-IVil95hyzprM1FNLJ8NHTScOqznpukVpikVxeEHKBa9VCP2vA4JBhvavGp0RCQX5jn4efleoMmR-MiqDYskYWbGz-pLe7HpVLTKyLUTmMZBKYuyfVEla8veA0q51n66TTp1UqtXZmZWhHAFIUeAazyGw8MRq2zN3mq4rpH_CW5c2fwTcoZ6cUGwImsWobNGC8yBC8wwE5WIMF09TE.gTOpCJbI9i1xnVjIDMRtEiz4Jdb51fiHW8so-1NKEHI&qid=1760064463&sr=1-2